Estudantes participaram de conversa franca sobre comportamento, currículo e postura profissional - Foto: Divulgação

Estudantes participaram de conversa franca sobre comportamento, currículo e postura profissionalFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2026 12:22

Macaé - Os estudantes da Educação Técnica do Instituto Nossa Senhora da Glória, o INSG Castelo, começaram o semestre com uma pergunta direta: estão preparados para o mercado de trabalho? A aula inaugural desta segunda-feira, 9, fugiu do formato tradicional e apostou em uma conversa objetiva sobre carreira, oportunidades e responsabilidade profissional.

Alunos dos cursos de Química, Mecatrônica, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica participaram do encontro, que trouxe como convidada a psicóloga e gestora de Recursos Humanos Bruna Felipe, da Trilhar RH. Com mais de nove anos de experiência, ela apresentou os bastidores dos processos seletivos e explicou o que pesa na hora da contratação.

Currículo organizado, postura adequada, comunicação clara e compromisso foram apontados como diferenciais. Segundo a especialista, muitas reprovações acontecem por falhas simples, como falta de preparo para entrevistas ou desconhecimento sobre a vaga pretendida.

A troca foi marcada por perguntas, relatos e reflexões. A proposta da instituição foi aproximar os alunos da realidade que encontrarão fora da sala de aula, reforçando que conhecimento técnico precisa caminhar junto com ética e atitude.

A abertura do semestre deixou um recado claro: qualificação exige dedicação constante e visão de futuro. Educação Juventude Trabalho