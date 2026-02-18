Agentes da Vigilância Ambiental reforçam orientações e eliminam focos do mosquito em bairros de MacaéFoto: Ilustração

Macaé - Macaé intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti nesta sexta-feira (13), a partir das 9h, com uma força-tarefa no Arraial do Sana. A mobilização leva equipes da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde às ruas para orientar moradores, eliminar criadouros e reforçar a proteção contra dengue, chikungunya, zika, febre amarela, malária e oropouche.
Os agentes do Cevas Itinerante vão percorrer casas e pontos estratégicos, como empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos. A recomendação é que moradores mantenham janelas abertas durante a aplicação do inseticida e retirem animais de estimação das áreas atendidas.
A ação faz parte de um calendário que começou na segunda-feira (9), com mutirões em Cajueiros, comunidade da Linha, Ajuda, Atlântico Norte e Parque Valentina Miranda. Além da eliminação de focos do mosquito, as equipes atualizam o Reconhecimento Geográfico e realizam controle de roedores em bairros como Imbetiba, Malvinas e áreas próximas a praças, rios e canais.
O combate ao Culex, conhecido como pernilongo, também está no cronograma, com atuação no Canal Sol y Mar, Canal da Rua dos Jesuítas e Canal da Avenida Papa João XXIII.
A Vigilância Ambiental orienta que a população receba os agentes identificados e colabore com medidas simples, como eliminar água parada e manter caixas d’água vedadas. Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo Disque Dengue 0800 022 6461 ou pelo WhatsApp 22 2772 6461.