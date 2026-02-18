Agentes da Vigilância Ambiental reforçam orientações e eliminam focos do mosquito em bairros de MacaéFoto: Ilustração
Sana recebe força-tarefa contra a dengue nesta sexta-feira
Ação começa às 9h no Arraial do Sana e integra calendário de prevenção que antecede o Carnaval
Cultura e movimento ganham força na serra de Macaé
Polos Maguinho, em Glicério, e CriaSana, no Sana, abrem inscrições para oficinas gratuitas de esporte e música
PSS de professor universitário entra na fase decisiva em Macaé
Avaliação curricular começa dia 21; resultado final sai em 4 de março e contratos têm início previsto para o dia 6
Homem morre afogado na Praia das Pedrinhas, em Macaé
Vítima de 50 anos foi socorrida por banhistas antes da chegada dos Bombeiros; caso causou comoção nas redes
Juventude técnica encara a realidade do mercado já no primeiro dia de aula em Macaé
Aula inaugural no INSG coloca estudantes frente a frente com os desafios do emprego e mostra o que as empresas realmente procuram
Carnaval altera trânsito em Macaé nesta terça-feira
Bloqueios atingem Cavaleiros, Bar do Coco e Região Serrana para garantir segurança de foliões e motoristas
