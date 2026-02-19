Fórum será realizado na Câmara Municipal e reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civilFoto: Ilustração
O evento acontece das 8h30 às 13h30, na Câmara Municipal, com 300 vagas disponíveis. As inscrições seguem abertas até 4 de março pela plataforma Sympla, e os participantes receberão certificado.
A proposta é construir soluções coletivas para enfrentar problemas históricos e projetar um novo futuro para o Centro. A programação inclui painéis, palestras e espaço para perguntas do público. Entre os destaques está o painel Velhos Centros, Novas Soluções, mediado pelo professor Meynardo Rocha de Carvalho, além da apresentação do case Recentro, do Recife, considerada referência nacional em requalificação urbana.
A iniciativa é organizada pela Frente Parlamentar de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Cultural da Região Central, com apoio do Executivo. A abertura contará com a presença de autoridades municipais e representantes do CREA RJ e do Sebrae Norte Fluminense.
A expectativa é que o debate resulte em propostas concretas, com metas e planejamento estruturado para transformar o Centro em um espaço mais seguro, atrativo e pulsante para moradores, comerciantes e visitantes. desenvolvimento urbano revitalização economia
PROGRAMAÇÃO:
- 8h30 – Credenciamento
- 9h – Café de boas vindas
- 9h30 – Mesa de Abertura
Exmo. Sr. Alan Mansur – Presidente da Câmara Municipal de Macaé
Exmo. Sr. Luciano Diniz – Vereador Presidente da Frente Parlamentar de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Cultural do Centro de Macaé
Exmo. Sr. Rodrigo Vianna - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Exmo. Sr. Miguel Alvarenga Fernández y Fernández – Presidente do CREA/RJ
Exmo. Sr. Guilherme Reche – Coordenador do Reginal do SEBRAE/ Norte Fluminense
10h – Painel: Velhos Centros, Novas Soluções
Mediação: Prof. Dr. Meynardo Rocha de Carvalho – Diretor do Centro Cultural do Legislativo
Prof. Dr. José Rodrigues de Faria Filho – Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense
Sr. Francisco Salvador Carralas Grelo – Diretor de Operações da Aliança Cidade – RJ
Sr. Sérgio Moreira Dias – Engenheiro Civil e Urbanista / Sensus Consultorias e Projetos
Sr. Guilherme Reche - Coordenador Reginal do SEBRAE/ Norte Fluminense
11h30 – Momento CREA
Exma. Sra. Ana Paula Vilaça – Chefe do Gabinete do Centro Histórico do Recife/PE
13h - Encerramento
