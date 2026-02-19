Fórum será realizado na Câmara Municipal e reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil - Foto: Ilustração

Fórum será realizado na Câmara Municipal e reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civilFoto: Ilustração

Publicado 19/02/2026 10:53

Macaé - Macaé dá um passo estratégico para repensar o coração da cidade. O município realiza no dia 5 de março o I Fórum Macaé – Requalificar o Centro, encontro que promete reunir poder público, iniciativa privada, especialistas e moradores em torno de um desafio comum: devolver vitalidade econômica e força cultural à região central.



O evento acontece das 8h30 às 13h30, na Câmara Municipal, com 300 vagas disponíveis. As inscrições seguem abertas até 4 de março pela plataforma Sympla, e os participantes receberão certificado.



A proposta é construir soluções coletivas para enfrentar problemas históricos e projetar um novo futuro para o Centro. A programação inclui painéis, palestras e espaço para perguntas do público. Entre os destaques está o painel Velhos Centros, Novas Soluções, mediado pelo professor Meynardo Rocha de Carvalho, além da apresentação do case Recentro, do Recife, considerada referência nacional em requalificação urbana.



A iniciativa é organizada pela Frente Parlamentar de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Cultural da Região Central, com apoio do Executivo. A abertura contará com a presença de autoridades municipais e representantes do CREA RJ e do Sebrae Norte Fluminense.



A expectativa é que o debate resulte em propostas concretas, com metas e planejamento estruturado para transformar o Centro em um espaço mais seguro, atrativo e pulsante para moradores, comerciantes e visitantes. desenvolvimento urbano revitalização economia





PROGRAMAÇÃO:

- 8h30 – Credenciamento

- 9h – Café de boas vindas

- 9h30 – Mesa de Abertura

Exmo. Sr. Welberth Rezende - Prefeito do Município de Macaé

Exmo. Sr. Alan Mansur – Presidente da Câmara Municipal de Macaé

Exmo. Sr. Luciano Diniz – Vereador Presidente da Frente Parlamentar de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Cultural do Centro de Macaé

Exmo. Sr. Rodrigo Vianna - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Exmo. Sr. Miguel Alvarenga Fernández y Fernández – Presidente do CREA/RJ

Exmo. Sr. Guilherme Reche – Coordenador do Reginal do SEBRAE/ Norte Fluminense

10h – Painel: Velhos Centros, Novas Soluções

Mediação: Prof. Dr. Meynardo Rocha de Carvalho – Diretor do Centro Cultural do Legislativo

Prof. Dr. José Rodrigues de Faria Filho – Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense

Sr. Francisco Salvador Carralas Grelo – Diretor de Operações da Aliança Cidade – RJ

Sr. Sérgio Moreira Dias – Engenheiro Civil e Urbanista / Sensus Consultorias e Projetos

Sr. Guilherme Reche - Coordenador Reginal do SEBRAE/ Norte Fluminense

11h20 – Abertura ao Público para perguntas

11h30 – Momento CREA

Exmo Sr. Miguel Alvarenga Fernández y Fernández – Presidente do CREA/RJ

11h45 – Palestra: O Caso do RECENTRO – Recife/PE

Exma. Sra. Ana Paula Vilaça – Chefe do Gabinete do Centro Histórico do Recife/PE

12h45 - Abertura ao Público para perguntas

13h - Encerramento