Jovens atletas de até 16 anos entram em quadra em busca de destaque na Macaé Cup Futsal 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/02/2026 10:57

Macaé - A Macaé Cup Futsal 2026 coloca a nova geração frente a frente com a oportunidade. No dia 28 de fevereiro, atletas de 7 a 16 anos entram em quadra para disputar uma das principais competições de base da região, em um evento que une sonho, disciplina e competitividade.

O torneio contempla dez categorias, do Sub-07 ao Sub-16. As partidas iniciais acontecem na Arena Sol Y Mar. As semifinais e as finais serão realizadas no Ginásio Poliesportivo de Macaé, espaço tradicional do esporte na cidade. A expectativa da organização é de alto nível técnico e grande participação de clubes locais e de outros municípios.

A proposta é clara: revelar talentos, incentivar a prática esportiva desde a infância e fortalecer o futsal como ferramenta de formação. Para os organizadores, a edição 2026 consolida um novo momento da competição. “A Macaé Cup Futsal 2026 nasce com mais credibilidade, organização e visibilidade. O futuro começa agora”, destacou a coordenação do evento.

O secretário municipal de Esportes, César Maillet, ressaltou que a competição amplia o espaço para que clubes apresentem o trabalho desenvolvido nas categorias de base. Segundo ele, a iniciativa valoriza atletas e profissionais envolvidos na formação esportiva.

Além do impacto nas quadras, o torneio deve impulsionar a economia local. A presença de delegações de outras cidades tende a movimentar hotéis, restaurantes e o comércio, fortalecendo o turismo esportivo em Macaé.

As inscrições seguem abertas e as vagas são limitadas. Informações podem ser obtidas pelo telefone 22 98114 6832.