Elenco da Turma T23 encerra ciclo de formação com montagem inspirada em grandes dramaturgos europeusFoto: Ilustração

Publicado 20/02/2026 10:57

Macaé - O espetáculo Herança sobe ao palco do Teatro do Sindipetro-NF nos dias 24 e 25, às 19h, e marca a formatura da Turma T23 do curso técnico em Teatro da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, a EMART. A montagem é resultado da disciplina Montagem II e reúne jovens atores em uma obra que atravessa gerações, crises e disputas familiares.

O texto tem inspiração nas obras de Anton Tchekhov, August Strindberg, Luigi Pirandello e Máximo Gorki. A direção da disciplina é assinada pelos professores Leandro Triervailer e Neyva Santiago. No elenco estão Alice Buarque, Attilio Giovanni, Danilo Monteiro, Isabela Machado, Mariana Quintanilha, Matt Macêdo e Rebeca Moreira, alunos que concluíram a formação entre maio e novembro de 2025.

A trama acompanha a família Petrov, imigrantes russos que chegaram ao sul do Brasil em 1890. Eles constroem uma grande casa e prosperam com o cultivo de uvas e a produção de vinhos. Décadas depois, os herdeiros enfrentam crises econômicas e conflitos internos que colocam à prova os laços afetivos e o destino do patrimônio construído ao longo de uma vida.

Herança propõe ao público uma reflexão sobre tradição, poder patriarcal e legado. A pergunta que atravessa a peça é direta: qual é, de fato, a herança deixada pelos antepassados, bens materiais ou marcas emocionais?