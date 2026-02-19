Trio elétrico de Durval Lelys percorre a orla da Praia Campista até os Cavaleiros no domingo - Foto: Ilustração

Trio elétrico de Durval Lelys percorre a orla da Praia Campista até os Cavaleiros no domingoFoto: Ilustração

Publicado 19/02/2026 10:58

Macaé - Durval Lelys transforma a orla da Praia Campista em corredor da folia neste domingo, dia 22. O cantor, compositor e guitarrista baiano puxa trio elétrico em show gratuito que começa com concentração às 16h, no Trevo da Praia Campista, e saída às 17h em direção aos Cavaleiros.

Conhecido como um dos grandes nomes do axé, Durval construiu carreira marcada por inovação e forte ligação com o Carnaval de Salvador. Natural da capital baiana, iniciou os estudos musicais ainda criança, formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia e chegou a atuar na área antes de se dedicar integralmente aos palcos.

A trajetória artística começou em 1982, com a Banda Pinel. Em 1988, fundou ao lado de Marcelo Brasileiro o Asa de Águia, grupo que liderou até 2014 e que se tornou referência nacional. O artista também é apontado como um dos criadores do abadá, peça que virou símbolo dos blocos carnavalescos.

Em carreira solo, Durval mantém repertório que atravessa gerações, com sucessos que misturam romantismo, alegria e batidas marcantes. A apresentação integra a programação cultural do município e reforça a vocação da orla como espaço de convivência e lazer para moradores e visitantes.

A expectativa é de grande público à beira-mar, em um encontro que une música, verão e turismo.