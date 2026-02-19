Trio elétrico de Durval Lelys percorre a orla da Praia Campista até os Cavaleiros no domingoFoto: Ilustração
Durval Lelys comanda trio elétrico na orla de Macaé neste domingo
Ícone do axé se apresenta gratuitamente na Praia Campista e promete arrastar multidão até os Cavaleiros
CriaSana vira palco de música e circo em edição especial de verão
Projeto Macaé com Cultura, Arte e Luz retoma programação com shows e espetáculo gratuito nesta sexta e sábado
Macaé convoca sociedade para redesenhar o Centro em fórum inédito
Encontro na Câmara vai debater soluções econômicas e culturais para revitalizar a área central
Refim abre nova chance com até 90% de desconto para quitar dívidas em Macaé
Programa permite parcelamento em até 96 vezes e inclui IPTU, ISS e outros débitos municipais
Sana recebe força-tarefa contra a dengue nesta sexta-feira
Ação começa às 9h no Arraial do Sana e integra calendário de prevenção que antecede o Carnaval
Cultura e movimento ganham força na serra de Macaé
Polos Maguinho, em Glicério, e CriaSana, no Sana, abrem inscrições para oficinas gratuitas de esporte e música
