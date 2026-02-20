Moto apreendida apresentava sinais de adulteração na numeração do motor e do chassi - Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2026 10:57

Macaé - A Polícia Civil de Macaé flagrou uma moto sem placa e com sinais de adulteração circulando pelas ruas do Lagomar e prendeu o condutor em flagrante. A abordagem ocorreu na Avenida W-05, após os agentes identificarem o veículo transitando na contramão, o que levantou suspeita imediata durante o patrulhamento de rotina.

Segundo a ocorrência, o homem afirmou que havia comprado a motocicleta recentemente de um morador do próprio bairro por um valor abaixo do mercado. A justificativa não convenceu os policiais, que decidiram realizar uma vistoria detalhada.

A inspeção apontou irregularidades na numeração do motor e do chassi, com indícios claros de adulteração. Após consulta ao sistema, os agentes constataram que a placa original do veículo estava registrada na cidade de Barão de Cocais, em Minas Gerais.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. A motocicleta permaneceu apreendida para perícia e investigação.