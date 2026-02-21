Operação especial promete mais agilidade no embarque e desembarque de passageiros - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/02/2026 21:38

Macaé - A Diretoria de Transporte de Macaé montou uma operação especial para garantir o deslocamento do público que vai acompanhar a passagem do trio elétrico Amoré, comandado por Durval Lelys, neste domingo. A expectativa de grande público na orla mobilizou ônibus extras e equipes de apoio nos principais pontos de embarque.

A concentração do trio está marcada para as 16h, no Trevo da Praia Campista. O percurso segue pela Avenida Atlântica até a altura da Rua Raquel Reid, na região dos Cavaleiros, trecho que deve concentrar milhares de foliões ao longo da tarde e da noite.

Para evitar transtornos, o planejamento prevê reforço na frota do transporte público municipal e presença de fiscais nos pontos de maior demanda. Viaturas operacionais também circularão em áreas estratégicas da cidade para dar suporte à logística e orientar usuários.

A orientação é que o público utilize o transporte coletivo para facilitar o acesso e reduzir o fluxo de veículos na orla. A tarifa do ônibus urbano permanece em R$ 1,00 para moradores que utilizam o Cartão Macaé.

A organização recomenda que os passageiros planejem o deslocamento com antecedência, consultem horários e priorizem pontos oficiais de embarque.