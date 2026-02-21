Matrículas presenciais acontecem na sede da Secretaria, em Imbetiba - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2026 21:38

Macaé - A Secretaria de Políticas para as Mulheres de Macaé publicou o resultado da avaliação documental e da autodeclaração racial do Programa Qualifica Mulher, referente ao Edital 001 de 2026, e iniciou a convocação das candidatas classificadas para a etapa de matrícula presencial.

As aprovadas devem comparecer nos dias 23 e 24 de fevereiro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, em Imbetiba. No dia 23, o atendimento será destinado às candidatas dos cursos de Assistente de Operações em Logística e Auxiliar de Plataforma. No dia 24, será a vez das selecionadas para Almoxarife de Obras e Pacote Office. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

Realizado em parceria com o Senai Firjan, o programa oferece turmas exclusivas para mulheres a partir de 18 anos, moradoras do município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A iniciativa amplia oportunidades de qualificação profissional e fortalece a autonomia feminina no mercado de trabalho.

Caso haja vagas remanescentes, candidatas do cadastro de reserva poderão ser convocadas. Novas listas serão divulgadas no dia 26 de fevereiro para os cursos de Auxiliar de Plataforma e Assistente de Operações em Logística, e no dia 3 de março para Almoxarife de Obras e Pacote Office. As matrículas dessas convocadas ocorrerão nos dias 27 de fevereiro e 5 de março, respectivamente.

De acordo com a Lei Municipal 4.901 de 2022, 20 por cento das vagas são reservadas para mulheres afrodescendentes, conforme o sistema de cotas vigente no município.