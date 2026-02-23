Aulas acontecerão na Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, no CentroFoto: Ilustração
Emart abre 160 vagas gratuitas para Curso Livre de Teatro em Macaé
Oportunidade é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos; aulas começam em março no Centro Macaé de Cultura
Bicicleta vira alvo de investigação e homem é preso por tráfico no Parque Atlântico
Suspeito foi flagrado pelo Serviço Reservado do 32º BPM após denúncia do setor de inteligência
Macaé abre 30 vagas para formação em Redução de Danos em 2026
Curso gratuito com 212 horas prepara profissionais e estudantes para atuar no cuidado e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas
Qualifica Mulher divulga resultado e convoca aprovadas para matrícula em Macaé
Cursos exclusivos para mulheres têm vagas nas áreas de logística, plataforma, almoxarifado e informática
CriaSana de cara nova vira ponto de encontro no Sana
Revitalização amplia lazer, cultura e turismo no distrito serrano de Macaé
Frente fria muda o tempo e Defesa Civil alerta para risco de chuva forte em Macaé
Previsão aponta pancadas intensas, ventos e descargas elétricas no fim de semana
