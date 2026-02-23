Aulas acontecerão na Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, no Centro - Foto: Ilustração

Publicado 23/02/2026 10:20

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes colocou 160 vagas gratuitas à disposição de crianças e adolescentes que sonham subir ao palco e descobrir o universo do teatro em Macaé. As inscrições seguem abertas até quarta-feira, dia 25, ou até que as 180 primeiras inscrições sejam alcançadas por meio de formulário on-line. A leitura do edital é obrigatória para participação no processo seletivo.

O Curso Livre em Teatro é dividido entre turmas de Infância, para alunos de 8 a 12 anos, e turmas de Adolescente, para jovens de 13 a 17 anos. Os candidatos devem estar matriculados na rede regular de ensino a partir do 3º ano do Ensino Fundamental. São oferecidas até 100 vagas para o módulo infantil e 60 para adolescentes.

A seleção será feita por entrevista conduzida pelo corpo docente da escola. A primeira convocação para a banca será enviada por e-mail na quinta-feira, dia 26, até as 17h. As entrevistas estão marcadas para os dias 2 e 3 de março. As matrículas acontecerão nos dias 4 e 5, na secretaria da unidade.

Com início previsto para 9 de março, o curso terá duração de oito meses, dividido em dois módulos, com aulas semanais. A escola funciona na Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro Macaé de Cultura.

A iniciativa reforça o acesso à arte e amplia oportunidades para novos talentos da cidade, fortalecendo cultura educação arte.