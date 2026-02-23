Meta é formar profissionais preparados para atuar no cuidado, na escuta e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas - Foto: Ilustração

Meta é formar profissionais preparados para atuar no cuidado, na escuta e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogasFoto: Ilustração

Publicado 23/02/2026 10:20

Macaé - A Escola de Redução de Danos abriu 30 vagas para a edição 2026 em Macaé e promete formar profissionais preparados para atuar no cuidado, na escuta e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas. A iniciativa integra as políticas públicas de saúde do município e fortalece estratégias de acolhimento e promoção da vida.

Coordenado pela Coordenação Geral de Políticas sobre Drogas, ligada à Gerência de Vigilância em Saúde, o curso tem como tema Abordagem em Redução de Danos ao Uso Prejudicial de Álcool, Tabaco e outras Drogas – Práticas na Produção da Vida. A formação começa em 8 de abril e segue até 9 de dezembro de 2026, com duração de 34 semanas e carga horária total de 212 horas, distribuídas entre aulas teóricas e atividades práticas presenciais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 2 e 20 de março de 2026. O processo seletivo considera carta de intenção, escolaridade e disponibilidade para cumprir toda a carga horária. O resultado será divulgado em 25 de março, e a matrícula presencial ocorrerá em 8 de abril.

O público-alvo inclui profissionais de nível médio e superior que atuam em Macaé e região, estudantes universitários e alunos de cursos técnicos de enfermagem. As aulas teóricas acontecerão às quartas-feiras, das 14h às 18h. Já as práticas terão quatro horas semanais ao longo de 19 semanas. Os encontros serão realizados na sede da CGPOD, na Rua Darcílio Possati, 134, no bairro Visconde de Araújo.

A metodologia prevê palestras, debates, videoaulas, análise de textos, trabalhos em grupo e visitas de campo. A certificação será concedida a quem alcançar frequência mínima de 75% nas atividades.

A proposta da Escola é ampliar o olhar sobre o cuidado e reduzir impactos sociais e individuais associados ao uso de substâncias, reforçando prevenção saúde acolhimento.