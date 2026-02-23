Motor, eixo, transmissão e rodas compatíveis com o veículo roubado foram apreendidos na ação - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 10:21

Macaé - A Polícia Civil de Macaé identificou um anúncio suspeito em rede social e, a partir dele, desvendou a venda de peças de um caminhão roubado no município. A investigação terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de receptação no bairro Nova Holanda.

Segundo informações da ocorrência, as peças anunciadas eram compatíveis com um caminhão Ford F4000 que constava como roubado desde 11 de fevereiro de 2026. Após cruzamento de dados, os agentes seguiram até uma oficina na Rua Medeiros, onde localizaram motor, eixo, transmissão e rodas do veículo.

O responsável pelo estabelecimento assumiu ter feito o anúncio e informou que adquiriu o caminhão por R$ 5.500. Ele também declarou ter pago R$ 5.000 em dinheiro pelas peças, que seriam revendidas.

O suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde permaneceu preso por receptação. O material apreendido será devolvido ao proprietário.