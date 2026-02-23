Material apreendido foi encaminhado para a 123ª DP junto com o acusadoFoto: Reprodução
Perseguição termina com prisão por tráfico no Bela Vista
Suspeito tentou fugir pelos telhados, deixou drogas para trás e foi capturado após cerco tático da PM
Perseguição termina com prisão por tráfico no Bela Vista
Suspeito tentou fugir pelos telhados, deixou drogas para trás e foi capturado após cerco tático da PM
Praia acessível garantiu banho de mar a pessoas com mobilidade reduzida em Macaé
Projeto Verão para Todos foi realizado na Imbetiba e levou inclusão e qualidade de vida ao público
Peças de caminhão roubado são recuperadas e homem é preso em oficina de Macaé
Investigação começou após anúncio em rede social e levou agentes até estabelecimento na Nova Holanda
Bicicleta vira alvo de investigação e homem é preso por tráfico no Parque Atlântico
Suspeito foi flagrado pelo Serviço Reservado do 32º BPM após denúncia do setor de inteligência
Emart abre 160 vagas gratuitas para Curso Livre de Teatro em Macaé
Oportunidade é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos; aulas começam em março no Centro Macaé de Cultura
Macaé abre 30 vagas para formação em Redução de Danos em 2026
Curso gratuito com 212 horas prepara profissionais e estudantes para atuar no cuidado e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.