Material apreendido foi encaminhado para a 123ª DP junto com o acusado - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 10:21

Macaé - A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas após uma perseguição no bairro Bela Vista, em Macaé. A ação ocorreu no último sábado e mobilizou equipes que realizavam patrulhamento na região.

De acordo com informações da ocorrência, o suspeito estaria comercializando entorpecentes quando percebeu a aproximação da viatura e iniciou fuga. Ele correu pela Rua Prefeito Lobo Júnior, abandonou uma sacola com drogas e ainda arrombou o portão de um imóvel na tentativa de escapar. Em seguida, tentou se esconder sobre os telhados de casas vizinhas.

Os policiais montaram um cerco tático e, após buscas na área, localizaram o homem. Na sacola deixada para trás foram encontrados pinos de cocaína com inscrição alusiva à facção ADA.

Durante a fuga, o suspeito sofreu escoriações leves e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Depois do atendimento, ele foi levado para a 123ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.