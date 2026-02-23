Cadeiras anfíbias possibilitaram que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida entrassem no mar com segurança - Foto: Ilustração

Publicado 23/02/2026 10:21

Macaé - O Projeto Verão para Todos transformou a manhã de domingo, 22, em um momento de inclusão e emoção na Praia da Imbetiba. A iniciativa garantiu banho de mar assistido a pessoas com mobilidade reduzida, em uma edição especial realizada fora do local habitual por conta do trio elétrico na Praia dos Cavaleiros.

Criado em Macaé pela Secretaria Executiva de Defesa Civil, o projeto teve como foco ampliar o acesso ao lazer e assegurar qualidade de vida. Cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção puderam entrar no mar com apoio técnico e estrutura adequada.

A ação contou com 15 agentes da Defesa Civil e voluntários treinados para operar as cadeiras anfíbias, equipamento adaptado que facilita o deslocamento na areia e dentro da água. O atendimento ocorreu sem necessidade de inscrição prévia, mediante apresentação de documento de identidade, com exigência de responsável para menores.

A iniciativa reforçou o compromisso com políticas públicas voltadas à inclusão, mostrando que o verão em Macaé também pode ser sinônimo de cidadania e respeito.