Prefeito e nova diretora do HPM alinham medidas para melhorar atendimento e implantar pesquisa de satisfação
Visita ao Hospital Público Municipal marca início de nova fase na gestão da unidade
Visita ao Hospital Público Municipal marca início de nova fase na gestão da unidade
Perseguição termina com prisão por tráfico no Bela Vista
Suspeito tentou fugir pelos telhados, deixou drogas para trás e foi capturado após cerco tático da PM
Praia acessível garantiu banho de mar a pessoas com mobilidade reduzida em Macaé
Projeto Verão para Todos foi realizado na Imbetiba e levou inclusão e qualidade de vida ao público
Peças de caminhão roubado são recuperadas e homem é preso em oficina de Macaé
Investigação começou após anúncio em rede social e levou agentes até estabelecimento na Nova Holanda
Bicicleta vira alvo de investigação e homem é preso por tráfico no Parque Atlântico
Suspeito foi flagrado pelo Serviço Reservado do 32º BPM após denúncia do setor de inteligência
Emart abre 160 vagas gratuitas para Curso Livre de Teatro em Macaé
Oportunidade é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos; aulas começam em março no Centro Macaé de Cultura
