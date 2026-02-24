Prefeito e nova diretora do HPM alinham medidas para melhorar atendimento e implantar pesquisa de satisfação - Foto: Douglas Smmithy

Prefeito e nova diretora do HPM alinham medidas para melhorar atendimento e implantar pesquisa de satisfaçãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/02/2026 10:03

Macaé - Macaé coloca o Hospital Público Municipal no centro das atenções ao discutir qualidade no atendimento e escuta direta da população. Em visita à unidade, o prefeito Welberth Rezende se reuniu com a nova diretora, Cristielle Corrêa, para alinhar metas e reforçar a cobrança por avanços no serviço prestado aos pacientes.

Durante o encontro, o prefeito destacou a necessidade de aprimorar o acolhimento, reduzir falhas e elevar o padrão de atendimento. Entre as medidas anunciadas está a implantação de uma pesquisa de satisfação no HPM e em outras unidades de saúde do município. A proposta é ouvir o usuário sobre atendimento profissional, limpeza, alimentação e estrutura, com relatórios mensais para monitoramento dos resultados.

Cristielle Corrêa avaliou a reunião como produtiva e afirmou que o diálogo direto fortalece a gestão. Segundo ela, o apoio institucional contribui para organizar demandas internas e acelerar melhorias.

A iniciativa busca dar mais transparência aos serviços de saúde e criar um canal permanente de avaliação popular, ampliando o controle social e a eficiência na rede municipal.

