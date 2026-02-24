Parquinho da Lagoa recebe atividades gratuitas voltadas ao relaxamento e à cultura neste domingo - Foto: Ilustração

Parquinho da Lagoa recebe atividades gratuitas voltadas ao relaxamento e à cultura neste domingoFoto: Ilustração

Publicado 24/02/2026 11:13

Macaé - Macaé reserva o domingo, 1º de março, para desacelerar. A Feira Cultural do Bem-Estar ocupa o Parquinho da Lagoa, das 9h às 17h, com uma programação gratuita voltada ao relaxamento, à saúde emocional e ao autoconhecimento. A proposta é simples e direta: criar um espaço aberto onde corpo e mente encontrem equilíbrio em meio à rotina corrida.

Organizada pela Secretaria de Cultura, a iniciativa reúne práticas integrativas, manifestações artísticas e atividades que estimulam a troca de experiências. Logo às 9h acontece a abertura oficial. Às 9h30, a professora Ana Cláudia conduz uma aula de yoga ao ar livre, convidando o público a começar o dia com respiração consciente e alongamento.

Às 10h, Lívia Braga compartilha saberes ancestrais sobre o cuidado com a vida, abordando a tradição das parteiras. Na sequência, às 10h30, Sandra Wyatt apresenta a Ciranda Planetária. Às 11h, a médica Ana Lúcia Jardim e Geraldo Barreto conduzem a conversa Caminhos após os 50, refletindo sobre saúde e qualidade de vida na maturidade.

Às 11h30, Flávio Silva, da etnia Kaingang, lidera uma roda de rezas e defumação com foco na autotransformação a partir de saberes ancestrais. No período da tarde, às 13h, Zoraia Braz participa da roda de conversa Mulheres Provedoras de Bem-Estar. Às 13h30, Gerson Dudus e convidados levam poesia ao público. Às 14h30, a psicóloga Rosa Madeira conduz mais um momento de diálogo. Às 15h, Mestre Dino comanda a roda de capoeira. O encerramento fica por conta da apresentação musical de Rafa Brando e João Vitor Nunes, às 16h.

Artesanato, terapias integrativas e opções gastronômicas completam a programação ao longo de todo o dia, fortalecendo a proposta de integração entre cultura e qualidade de vida.