Cães e gatos resgatados estarão disponíveis para adoção neste sábado no Plaza MacaéFoto: Ilustração

Publicado 24/02/2026 11:02

Macaé - Macaé abre espaço para o amor e a responsabilidade no próximo sábado (28), com mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A ação será realizada das 10h às 13h, no Shopping Plaza Macaé, reunindo cães e gatos que aguardam uma nova chance de viver em família.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Proteção e Defesa Animal e tem como foco estimular a adoção consciente. Além de aproximar a população da causa, o evento reforça a importância do compromisso assumido ao receber um pet em casa.

Durante a feira, a equipe vai orientar os interessados sobre guarda responsável, vacinação, castração e cuidados básicos. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos ou apresentar termo assinado pelos responsáveis legais. Após a adoção, o tutor passa por um período de adaptação de 15 dias.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo Instagram @protecaoanimalmacae ou pelo WhatsApp 22 99285 6779.