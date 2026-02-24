Cães e gatos resgatados estarão disponíveis para adoção neste sábado no Plaza MacaéFoto: Ilustração
Feira de adoção leva cães e gatos ao Plaza Macaé neste sábado
Evento acontece das 10h às 13h e busca garantir novos lares para animais resgatados
Macaé retoma desfiles após mais de dez anos e transforma Linha Verde na Cidade do Samba
Bois Pintadinhos e escolas voltam à avenida a partir de quinta-feira com estrutura para mais de 2,8 mil pessoas
Prefeito cobra melhorias e anuncia pesquisa de satisfação no HPM
Visita ao Hospital Público Municipal marca início de nova fase na gestão da unidade
Perseguição termina com prisão por tráfico no Bela Vista
Suspeito tentou fugir pelos telhados, deixou drogas para trás e foi capturado após cerco tático da PM
Praia acessível garantiu banho de mar a pessoas com mobilidade reduzida em Macaé
Projeto Verão para Todos foi realizado na Imbetiba e levou inclusão e qualidade de vida ao público
Peças de caminhão roubado são recuperadas e homem é preso em oficina de Macaé
Investigação começou após anúncio em rede social e levou agentes até estabelecimento na Nova Holanda
