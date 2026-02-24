Obras de Luanny Vidal e Roberta Pimentel ocupam a Galeria Hindemburgo Olive e convidam o público à reflexão - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 11:13

Macaé - Macaé abre espaço para reflexão e sensibilidade ao receber a exposição coletiva “Carne, Raiz e Memória”, em cartaz na Galeria Hindemburgo Olive, na Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro. A mostra, que integra a programação de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher, reúne obras das artistas Luanny Vidal e Roberta Pimentel, sob curadoria de Gerson Dudus, e segue aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

A exposição transforma o espaço expositivo em território de escuta e questionamento. Pinturas, esculturas, técnicas mistas e instalações conduzem o visitante por narrativas que tratam o corpo feminino como matéria viva, campo simbólico e espaço político.

Nas obras de Luanny Vidal, o corpo aparece fragmentado, sensível e em constante transformação. A artista trabalha com óleo sobre tela e escultura para traduzir experiências íntimas e emoções cotidianas. Segundo ela, a produção tem caráter autobiográfico e revela sentimentos compartilhados por muitas mulheres, como insegurança, força e desejo de reconhecimento.

Já Roberta Pimentel amplia o debate ao levar o feminino para o campo dos arquétipos e do inconsciente. Em suas criações, o corpo surge como memória ancestral e potência criativa. A artista propõe uma leitura que ultrapassa a dimensão social e alcança aspectos estruturais da existência, defendendo o feminino como força consciente e ativa na construção de sua própria história.

A mostra reforça a importância de espaços culturais que valorizam diferentes vozes e promovem discussões atuais. Em um mês marcado por debates sobre igualdade e direitos, a exposição convida o público a pensar sobre presença, identidade e permanência das mulheres na arte e na sociedade.