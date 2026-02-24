Obras de Luanny Vidal e Roberta Pimentel ocupam a Galeria Hindemburgo Olive e convidam o público à reflexãoFoto: Divulgação
Arte que pulsa e confronta: mostra em Macaé transforma corpo feminino em território de memória e resistência
Exposição coletiva "Carne, Raiz e Memória" ocupa a Galeria Hindemburgo Olive e marca o mês da mulher com obras que unem emoção, identidade e política
Domingo de pausa e conexão: Macaé recebe Feira Cultural do Bem-Estar na Lagoa
Evento gratuito reúne yoga, terapias integrativas, rodas de conversa, capoeira, poesia e música no Parquinho da Lagoa
Arte que pulsa e confronta: mostra em Macaé transforma corpo feminino em território de memória e resistência
Exposição coletiva "Carne, Raiz e Memória" ocupa a Galeria Hindemburgo Olive e marca o mês da mulher com obras que unem emoção, identidade e política
Feira de adoção leva cães e gatos ao Plaza Macaé neste sábado
Evento acontece das 10h às 13h e busca garantir novos lares para animais resgatados
Macaé retoma desfiles após mais de dez anos e transforma Linha Verde na Cidade do Samba
Bois Pintadinhos e escolas voltam à avenida a partir de quinta-feira com estrutura para mais de 2,8 mil pessoas
Prefeito cobra melhorias e anuncia pesquisa de satisfação no HPM
Visita ao Hospital Público Municipal marca início de nova fase na gestão da unidade
Perseguição termina com prisão por tráfico no Bela Vista
Suspeito tentou fugir pelos telhados, deixou drogas para trás e foi capturado após cerco tático da PM
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.