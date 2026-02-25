Jovens atletas entram em quadra na Arena Sol Y Mar para a disputa da Macaé Cup Futsal 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/02/2026 13:32

Macaé - Macaé entra em quadra no próximo sábado (28) com a realização da Macaé Cup Futsal 2026, competição que promete transformar a Arena Sol Y Mar em palco de talentos e oportunidades para jovens atletas. O torneio reúne 10 categorias, do Sub-07 ao Sub-16, e aposta na força das divisões de base como caminho para o crescimento do esporte na região.

A proposta vai além da disputa por medalhas. A competição nasce com o objetivo de incentivar a formação esportiva, estimular valores como disciplina e trabalho em equipe e dar visibilidade aos clubes que investem no futsal desde cedo. As partidas iniciais acontecem na Arena Sol Y Mar, enquanto semifinais e finais serão realizadas no Ginásio Poliesportivo, ampliando a estrutura e o alcance do evento.

De acordo com a organização, a Macaé Cup surge em um novo momento do esporte local, com planejamento, estrutura e foco na valorização dos atletas. A expectativa é de jogos equilibrados e arquibancadas cheias, reunindo familiares, treinadores e torcedores.

O secretário municipal de Esportes destacou que o torneio abre espaço para que clubes da região apresentem o trabalho desenvolvido com atletas de até 16 anos, fortalecendo o cenário esportivo local e ampliando oportunidades para os jovens.

Além do impacto nas quadras, a competição também deve refletir na economia da cidade. A presença de equipes de outros municípios tende a movimentar hotelaria, restaurantes e o comércio, reforçando o potencial do turismo esportivo em Macaé.