A investigação avançou após agentes identificarem movimentação suspeita em um imóvel da região - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2026 13:32

Macaé - A Polícia Civil de Macaé desmontou um ponto de venda de drogas no bairro Parque Aeroporto, na tarde de terça-feira (24), durante mais uma etapa da Operação Espoliador, realizada em todo o Estado do Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante e levado para a 123ª Delegacia de Polícia.

A investigação avançou após agentes identificarem movimentação suspeita em um imóvel da região. Segundo a ocorrência, um dos envolvidos foi visto comercializando entorpecentes no portão da residência. Ele entregava a droga a usuários e saía rapidamente do local. Ao notar a aproximação da viatura, um motociclista fugiu. Outro suspeito acabou abordado e admitiu participação no tráfico, indicando ainda onde o material estava guardado.

Dentro da casa, a cozinha funcionava como área de preparo e embalagem das drogas. Os policiais apreenderam 20 porções de maconha, 117 invólucros de cocaína, cinco balanças de precisão, um caderno com anotações do tráfico e 16 cartelas de adesivos utilizados para etiquetar os entorpecentes.

Durante a ação, também foi localizada uma motocicleta Honda Sahara vinculada ao preso. Após verificação, os agentes constataram que o veículo tinha registro de crime.

Coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Felippe Gomes, a operação tem como foco enfraquecer a atuação de organizações criminosas no estado. O homem detido permanece à disposição da Justiça.