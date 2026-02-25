Drogas apreendidas foram encaminhadas para a delegacia após ação no Visconde de AraújoFoto: Reprodução
PM apreende drogas no Visconde de Araújo após denúncia anônima
Material foi encontrado em ponto conhecido como Boca do Bela Vista durante patrulhamento conjunto com a Mobilidade Urbana
Macaé Cup Futsal 2026 movimenta Arena Sol Y Mar e promete revelar novos talentos
Torneio reúne 10 categorias de base e coloca a cidade no centro do futsal regional
Operação da Polícia Civil fecha ponto de tráfico no Parque Aeroporto
Ação integra ofensiva estadual contra o crime organizado e resulta em prisão e apreensão de drogas e moto roubada
Macaé aposta em qualificação para manter liderança na geração de empregos
Município planeja novos polos nos bairros e lança plataforma para aproximar trabalhadores das empresas
Domingo de pausa e conexão: Macaé recebe Feira Cultural do Bem-Estar na Lagoa
Evento gratuito reúne yoga, terapias integrativas, rodas de conversa, capoeira, poesia e música no Parquinho da Lagoa
Arte que pulsa e confronta: mostra em Macaé transforma corpo feminino em território de memória e resistência
Exposição coletiva "Carne, Raiz e Memória" ocupa a Galeria Hindemburgo Olive e marca o mês da mulher com obras que unem emoção, identidade e política
