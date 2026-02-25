Drogas apreendidas foram encaminhadas para a delegacia após ação no Visconde de Araújo - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2026 13:38

Macaé - Policiais do 32º BPM reforçaram o combate ao tráfico em Macaé e apreenderam uma quantidade expressiva de entorpecentes no bairro Visconde de Araújo. A ação aconteceu na tarde de terça-feira, durante patrulhamento de rotina realizado em conjunto com agentes da Mobilidade Urbana.

A equipe recebeu uma denúncia anônima que apontava o funcionamento de um ponto de venda de drogas conhecido como Boca do Bela Vista. A informação levou os policiais até o endereço indicado. No local, foram feitas buscas na área mencionada.

Durante a varredura, os agentes encontraram 72 tiras de maconha e 93 cápsulas de cocaína. O material foi recolhido e encaminhado à delegacia da região para registro da ocorrência e apreensão formal.

Apesar da quantidade apreendida, ninguém foi preso na operação. A polícia informou que as ações de patrulhamento continuam intensificadas, principalmente em áreas apontadas por denúncias da própria população. A participação da comunidade, por meio de informações anônimas, tem sido considerada fundamental para direcionar as operações e enfraquecer pontos de venda de drogas no município.