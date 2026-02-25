Trecho da Estrada da Turma apresenta erosão após aumento do nível do rio - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 13:48

Macaé - A Defesa Civil de Macaé interditou a Estrada da Turma, que liga Trapiche ao Óleo, na tarde de terça-feira (24), após identificar danos estruturais causados pela força da água. O aumento do volume do rio, impulsionado pelos acumulados de chuva nos últimos dias, provocou erosão em um trecho da via e comprometeu a segurança de quem passa pelo local.

A região serrana do município tem sido a mais afetada pelo mau tempo. Técnicos estiveram na estrada para avaliar a situação e optaram pelo bloqueio preventivo, com o objetivo de evitar acidentes. Motoristas devem buscar rotas alternativas até nova avaliação.

Segundo o órgão, a instabilidade climática está relacionada à formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do Estado do Rio de Janeiro. A previsão indica pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento até sexta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso para grande parte do Sudeste, incluindo Macaé. Os acumulados podem chegar a 60 milímetros por hora ou ultrapassar 100 milímetros em 24 horas.

A orientação é que moradores de áreas de risco redobrem a atenção a sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores e aumento repentino do nível de rios. Em caso de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.