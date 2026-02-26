Interdição na RJ-162 obriga passageiros a descer antes da ponte e seguir viagem após baldeação - Foto: Divulgação

Interdição na RJ-162 obriga passageiros a descer antes da ponte e seguir viagem após baldeaçãoFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:38

Macaé - A interdição da ponte na RJ-162, na altura da bifurcação de acesso à Tapera e ao Frade, alterou o tráfego e impactou diretamente o transporte público rumo à Região Serrana nesta quinta-feira, 26. A medida foi adotada após as fortes chuvas registradas na quarta-feira, 25, que provocaram danos estruturais e exigiram avaliação técnica no local.



A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé informou que segue acompanhando a situação de perto. O acesso ao distrito do Sana permanece temporariamente interrompido nos dois sentidos, tanto pelo Portal do Sana quanto pelo Frade, o que dificulta a circulação de moradores, trabalhadores e turistas.



No transporte coletivo, a linha S13, que liga o Terminal Central ao Frade, opera com baldeação por causa da interdição. Os ônibus realizam as partidas próximo à ponte, e os passageiros precisam fazer a troca de veículo para seguir viagem. Já a linha S13A, que faz o trajeto entre Frade e Sana, está suspensa até que as condições da estrada sejam normalizadas.



Equipes da Coordenadoria de Trânsito e da área de Transportes acompanham a operação e orientam os usuários. A recomendação é que motoristas e passageiros redobrem a atenção e acompanhem os comunicados oficiais, já que novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução do clima e das condições das vias.







