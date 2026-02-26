Interdição na RJ-162 obriga passageiros a descer antes da ponte e seguir viagem após baldeaçãoFoto: Divulgação
A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé informou que segue acompanhando a situação de perto. O acesso ao distrito do Sana permanece temporariamente interrompido nos dois sentidos, tanto pelo Portal do Sana quanto pelo Frade, o que dificulta a circulação de moradores, trabalhadores e turistas.
No transporte coletivo, a linha S13, que liga o Terminal Central ao Frade, opera com baldeação por causa da interdição. Os ônibus realizam as partidas próximo à ponte, e os passageiros precisam fazer a troca de veículo para seguir viagem. Já a linha S13A, que faz o trajeto entre Frade e Sana, está suspensa até que as condições da estrada sejam normalizadas.
Equipes da Coordenadoria de Trânsito e da área de Transportes acompanham a operação e orientam os usuários. A recomendação é que motoristas e passageiros redobrem a atenção e acompanhem os comunicados oficiais, já que novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução do clima e das condições das vias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.