Equipes atuam na retirada de barreiras e avaliação de danos após temporal na serraFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:36

Macaé - A força da chuva mudou a rotina de moradores da Região Serrana na noite de terça-feira, 25, e deixou um rastro de transtornos em distritos e rodovias. O transbordamento do Rio São Pedro, na RJ-162, conhecida como Óleo, foi uma das ocorrências mais críticas. No trecho entre Glicério e Frade, a queda da cabeceira de uma ponte comprometeu o tráfego e exigiu atenção redobrada de motoristas.

No Sana, os impactos foram ainda mais amplos. Pontes cederam em pontos como a Estrada Sana-Frade, Fazenda do Jacolde, Arraial do Sana e Rua do Peito do Pombo. Também houve registro de queda de ponte na entrada do Hotel Fazenda Bom Viver. Entre Sana e Casimiro de Abreu, uma árvore atingiu a rede elétrica e provocou interdição parcial da via. Já entre Frade e Sana, um deslizamento parcial de encosta agravou a situação.

Equipes das secretarias de Interior e Agroeconomia iniciaram a retirada de barreiras em Serra da Cruz, enquanto máquinas operam em Trapiche e seguem para o Sana. A Defesa Civil orienta que a população evite deslocamentos desnecessários nas áreas afetadas e, em caso de emergência, acione o telefone 199 ou o WhatsApp 22 99103 4275.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta para acumulados que podem chegar a 60 milímetros por hora ou ultrapassar 100 milímetros por dia em parte do Sudeste, incluindo a região. A previsão de tempo instável segue até sexta-feira, 27.