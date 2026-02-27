Ruas alagadas e equipes mobilizadas marcam cenário após acumulado histórico de chuva - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 14:53

Macaé - A força da chuva transformou ruas em rios, elevou o nível de córregos e colocou bairros inteiros em estado de atenção. O volume registrado nas últimas 24 horas em Macaé ultrapassou 180 milímetros em alguns pontos, número considerado muito acima do esperado para o período e suficiente para provocar uma série de transtornos.

A Secretaria Executiva de Defesa Civil divulgou, na manhã desta sexta-feira (27), boletim atualizado e manteve o estágio operacional em alerta. A instabilidade é provocada por um sistema de baixa pressão próximo à costa do Estado do Rio de Janeiro, que mantém previsão de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso para grande parte do Sudeste, com possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros por dia.

Os maiores volumes nas últimas 24 horas foram registrados em Cabiúnas, com 180,5 mm, Cidade Universitária, com 142,4 mm, Horto, com 130,8 mm, e Severina, com 126,6 mm. No acumulado de 96 horas, Trapiche lidera com 338,5 mm, seguido por Sana, com 299,4 mm, e Frade, com 299,2 mm.

A Defesa Civil contabilizou ocorrências como remoção de alunos de uma escola no Novo Horizonte, alagamentos na Aroeira, Nova Malvinas e Córrego do Ouro, quedas de árvores, infiltrações e deslizamentos de terra em Bicuda Pequena e Trapóleo. Áreas como Bela Vista e Córrego do Ouro permanecem sob risco de novos deslizamentos.

Ao todo, nove pessoas estão desabrigadas e 16 desalojadas. Não há registro de feridos ou mortes até o momento. Pontos de alagamento ainda são observados na Cidade Universitária, Lagoa, Centro, Sol e Mar e Cajueiros.

As equipes municipais seguem nas ruas para minimizar impactos, realizar vistorias e orientar moradores. A Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas, margens de rios, encostas e estruturas metálicas. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.