Ruas alagadas e equipes mobilizadas marcam cenário após acumulado histórico de chuvaFoto: Divulgação
Chuva supera 180 mm em 24 horas e mantém cidade em alerta no Norte Fluminense
Defesa Civil registra alagamentos, deslizamentos e 25 pessoas fora de casa após dias de instabilidade
Macaé intensifica limpeza após chuvas e desobstrui Ponte da Barra para garantir navegação
Força-tarefa remove toneladas de resíduos e reforça manutenção em ruas e redes de drenagem da cidade
Serra enfrenta interdições após dois dias de chuva intensa
Estradas do interior registram bloqueios e intervenções emergenciais; equipes seguem mobilizadas para restabelecer acessos
Chuva supera 180 mm em 24 horas e mantém cidade em alerta no Norte Fluminense
Defesa Civil registra alagamentos, deslizamentos e 25 pessoas fora de casa após dias de instabilidade
Chuvas castigam a Serra e pontes entram em força-tarefa em Macaé
Interdições, reparos emergenciais e acessos liberados marcam a manhã após o temporal
Força-tarefa mantém ônibus na Serra após interdição de ponte
Operação emergencial reforça linha S13 para garantir deslocamento de moradores do Frade e região
Macaé convoca professores e contador em nova etapa do concurso público
20ª chamada do edital 01/2024 reforça quadro da Educação e da área contábil do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.