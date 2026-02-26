Máquinas trabalham na recuperação de cabeceiras de pontes para restabelecer o acesso de moradores - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 12:59

Macaé - Macaé enfrenta uma corrida contra o tempo para restabelecer acessos na Região Serrana após as fortes chuvas que atingiram o município. Equipes técnicas atuam desde as primeiras horas desta quinta-feira na avaliação de danos e na recuperação de pontes e estradas afetadas pelo temporal.



A Ponte do Jaccoud já foi liberada para carros de pequeno porte. A intervenção na cabeceira começa ainda hoje, com atuação da Secretaria do Interior em conjunto com a empresa responsável pelo serviço urbano. No Sana, máquinas refazem a cabeceira da ponte que dá acesso à escola e ao camping, ponto essencial para moradores e visitantes.



A Ponte do Ciro permanece interditada na região da Cabeceira do Sana. Já a ponte da Vila, na mesma localidade, também passará por intervenção para garantir a passagem da comunidade. A Ponte do Regalo segue fechada, mas a cabeceira da estrutura auxiliar será reparada ao longo do dia para permitir o tráfego local.

Em Ciriaca, na Serra da Cruz e em Boa Alegria Bicuda, os acessos estão liberados. As equipes concentram esforços agora na liberação do trecho Boa Alegria-Frade. A estrada entre Bicuda e Cachoeiro de Macaé também já está aberta ao tráfego.



A orientação é evitar deslocamentos desnecessários nas áreas afetadas. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo 199 e pelo WhatsApp (22) 99103-4275.



