Ônibus operam com esquema especial para assegurar atendimento à população da Região SerranaFoto: Ilustração
Força-tarefa mantém ônibus na Serra após interdição de ponte
Operação emergencial reforça linha S13 para garantir deslocamento de moradores do Frade e região
Macaé convoca professores e contador em nova etapa do concurso público
20ª chamada do edital 01/2024 reforça quadro da Educação e da área contábil do município
Mulher é presa em Macaé por tentativa de homicídio contra companheiro
Crime ocorreu em 2023, no Parque Aeroporto; mandado foi cumprido no bairro Mirante da Lagoa
Ponte interditada e linha com baldeação mudam rotina de quem segue para a Serra
Chuvas alteram trânsito e transporte entre Frade e Sana; acesso segue bloqueado em pontos estratégicos
Chuvas castigam a Região Serrana e deixam pontes danificadas e vias interditadas
Transbordamento de rio, queda de cabeceiras e deslizamento de encosta mobilizam equipes e acendem alerta da Defesa Civil
Defesa Civil interdita Estrada da Turma após erosão provocada pela chuva em Macaé
Via na região serrana foi comprometida pelo aumento do nível do rio; previsão indica mais chuva até sexta-feira
