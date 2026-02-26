Ônibus operam com esquema especial para assegurar atendimento à população da Região Serrana - Foto: Ilustração

Ônibus operam com esquema especial para assegurar atendimento à população da Região SerranaFoto: Ilustração

Publicado 26/02/2026 11:43

Macaé - A interdição da ponte na RJ-162, na altura da bifurcação de acesso à Tapera e ao Frade, levou o município de Macaé a montar uma operação especial para evitar que moradores da Região Serrana fiquem sem transporte público. A medida foi adotada após as chuvas recentes comprometerem a estrutura da via e alterarem a rotina de quem depende dos ônibus para trabalhar, estudar e acessar serviços na área central.

A Secretaria de Mobilidade Urbana reorganizou a linha S13 para manter o atendimento. Oito veículos ficaram retidos no Frade por causa do bloqueio. Do outro lado da interdição, nove ônibus permanecem disponíveis, sendo cinco posicionados em Glicério, atrás do DPO, e quatro na garagem do Trapiche. Para reforçar a operação, outros seis coletivos saíram de Macaé, totalizando 15 veículos em circulação ao longo do dia.

A proposta é assegurar o cumprimento da programação habitual, mesmo diante das restrições no tráfego. Uma equipe fixa de fiscalização acompanha a operação na região para orientar passageiros e garantir a regularidade das viagens.