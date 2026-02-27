Equipes atuam na retirada de galhos e lixo acumulado na Ponte da Barra após aumento do nível do Rio Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 14:53

Macaé - Macaé amanheceu com equipes nas ruas e maquinário pesado em pontos estratégicos após as chuvas que atingiram o município. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos concentrou esforços nesta sexta-feira na desobstrução da Ponte da Barra, área fundamental para a ligação do Rio Macaé com o mar e para a circulação segura de embarcações.

Durante o trabalho, servidores retiraram galhos arrastados pela correnteza e uma grande quantidade de lixo acumulado sob a estrutura. Entre os materiais encontrados estavam isopor, garrafas plásticas, latas e até colchões descartados de forma irregular. O volume chamou atenção e reforçou o alerta sobre o impacto do descarte inadequado, que contribui para alagamentos e danos ambientais.

Além da Ponte da Barra, a força-tarefa avançou para outros bairros. Na Rua César Mello, em frente ao antigo barracão, equipes realizaram limpeza de bueiros para melhorar o escoamento da água. No Novo Horizonte, a Rua Natal recebeu serviço de conserto e desobstrução de rede. A manutenção também chegou à Rua Júlio Olivier, atrás do Hospital São João Batista, à Rua Vereador Manoel Braga, no Centro, e à Rua da Caixa Econômica, no bairro da Glória.

A secretaria reforçou que a participação da população é essencial para manter a cidade organizada. O respeito aos dias de coleta e o descarte correto de resíduos ajudam a evitar o entupimento da rede de drenagem e reduzem transtornos em períodos de chuva intensa.