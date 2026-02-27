Caminhão com água potável segue para o Sana para atender moradores afetados pela interrupção do abastecimento - Foto: Ilustração

Publicado 27/02/2026 14:57

Macaé - O distrito do Sana enfrenta interrupção no abastecimento de água após as fortes chuvas que atingiram a região serrana entre quarta (25), e quinta-feira (26). O volume elevado, considerado acima do esperado para o período, comprometeu o acesso às áreas de captação e à rede de distribuição, inviabilizando reparos imediatos no sistema.

A Secretaria Executiva de Saneamento informou que as equipes técnicas não conseguem chegar com segurança aos pontos onde estão localizadas as estruturas responsáveis pelo fornecimento. A força da água e a instabilidade do terreno aumentam os riscos, o que exige cautela até que o nível dos rios diminua.

Para reduzir os impactos na rotina das famílias, a Secretaria de Saneamento e a Secretaria de Administração organizaram o envio de um caminhão com grande quantidade de água potável e água mineral ao distrito. A medida busca garantir o abastecimento emergencial até que o sistema seja restabelecido.

A orientação é que moradores façam uso consciente da água distribuída e acompanhem os comunicados oficiais. As equipes permanecem mobilizadas para retomar o fornecimento assim que houver condições seguras de acesso.