Trabalhadores atuam na retirada de entulhos presos à estrutura da Ponte da Barra após as chuvasFoto: Reprodução
Força-tarefa libera Ponte da Barra após acúmulo de resíduos no Rio Macaé
Equipes de Serviços Públicos retiram galhos, lixo e até colchões para garantir navegação segura
Equipes de Serviços Públicos retiram galhos, lixo e até colchões para garantir navegação segura
Abastecimento é interrompido no Sana após temporal na serra
Chuvas acima do esperado impedem acesso às captações e mobilizam envio emergencial de água potável ao distrito
Macaé intensifica limpeza após chuvas e desobstrui Ponte da Barra para garantir navegação
Força-tarefa remove toneladas de resíduos e reforça manutenção em ruas e redes de drenagem da cidade
Serra enfrenta interdições após dois dias de chuva intensa
Estradas do interior registram bloqueios e intervenções emergenciais; equipes seguem mobilizadas para restabelecer acessos
Chuva supera 180 mm em 24 horas e mantém cidade em alerta no Norte Fluminense
Defesa Civil registra alagamentos, deslizamentos e 25 pessoas fora de casa após dias de instabilidade
Chuvas castigam a Serra e pontes entram em força-tarefa em Macaé
Interdições, reparos emergenciais e acessos liberados marcam a manhã após o temporal
