Trabalhadores atuam na retirada de entulhos presos à estrutura da Ponte da Barra após as chuvas - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2026 15:03

Macaé - Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos concentraram esforços na desobstrução da Ponte da Barra após o avanço das águas do Rio Macaé. O acúmulo de galhos e resíduos arrastados pela correnteza comprometeu a passagem de embarcações em direção ao mar e exigiu intervenção imediata.

A ação ocorreu nesta sexta-feira (27), depois de dias de chuva intensa que elevaram o nível do rio e aumentaram o volume de detritos presos à estrutura. Entre os materiais retirados estavam isopor, garrafas plásticas, latas e até colchões descartados de forma irregular. A retirada do material garantiu a liberação do fluxo e reduziu riscos para pescadores e trabalhadores que dependem da navegação.

Segundo a secretaria, a limpeza preventiva é essencial para evitar novos bloqueios e minimizar transtornos em períodos de instabilidade climática. O órgão reforça que o descarte correto do lixo e o respeito ao calendário de coleta ajudam a preservar o rio e a rede de drenagem urbana.

A recomendação é que a população mantenha a colaboração, especialmente em épocas de chuva, quando o impacto do lixo nas vias públicas e cursos d’água se torna ainda mais evidente.