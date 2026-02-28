Limpeza correta e atenção aos sintomas são fundamentais para proteger a família depois dos alagamentos - Foto: Ilustração

Limpeza correta e atenção aos sintomas são fundamentais para proteger a família depois dos alagamentosFoto: Ilustração

Publicado 28/02/2026 10:35

Macaé - A Gerência de Vigilância em Saúde de Macaé fez um alerta direto à população após os dias de chuva intensa que provocaram alagamentos em vários pontos da cidade. Com a água baixando, o risco de doenças aumenta e a prevenção passa a ser prioridade dentro de casa.

Os profissionais chamam atenção para sintomas como febre, diarreia, vômitos, dores no corpo e ferimentos com sinais de infecção. Esses quadros podem indicar leptospirose ou outras infecções relacionadas ao contato com água contaminada. Ao perceber qualquer alteração, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima.

Nos cuidados com ferimentos, a recomendação é lavar imediatamente com água limpa e sabão, aplicar antisséptico e observar possíveis sinais de inflamação. Na limpeza das residências, o uso de botas e luvas é essencial. Pisos e paredes devem ser lavados com água e sabão e desinfetados com água sanitária, evitando contato direto com lama.

Alimentos que tiveram contato com a água da enchente devem ser descartados. Embalagens estufadas, rasgadas ou molhadas não devem ser consumidas. Latas e recipientes intactos precisam ser higienizados com solução de água sanitária antes do uso.

Para beber, apenas água tratada. Caso haja dúvida sobre a procedência, é necessário ferver por cinco minutos ou adicionar duas gotas de hipoclorito de sódio a dois vírgula cinco por cento por litro, aguardando trinta minutos antes do consumo.

A Vigilância também reforça a importância de evitar água parada, descartar entulhos corretamente e manter atenção com animais e possíveis vetores. Informações sobre endereços das unidades estão disponíveis no site oficial do município.