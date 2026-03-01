Estruturas provisórias e definitivas reforçam ligação entre comunidades da região serrana - Foto: Divulgação

Estruturas provisórias e definitivas reforçam ligação entre comunidades da região serrana Foto: Divulgação

Publicado 01/03/2026 17:00

Macaé - As equipes operacionais concentraram esforços na região serrana neste fim de semana para restabelecer acessos afetados pelas fortes chuvas. No Sana, trechos que chegaram a ficar interditados já estão liberados, e novas estruturas começam a mudar a rotina dos moradores que enfrentaram dias de incerteza e dificuldade de deslocamento.

Neste domingo, 1º de março, teve início a instalação de uma passarela que liga a cabeceira do Sana, no sentido Frade. A estrutura garante travessia segura para pedestres e representa uma resposta rápida diante dos danos provocados pelo temporal. No Regalo, a montagem de uma ponte de ferro permitirá a passagem de veículos de passeio e moradores a pé, ampliando a segurança no trajeto diário.

No Jacould, uma passarela de 14 metros já está disponível para pedestres. A previsão é que, até esta segunda-feira, o tráfego para carros de passeio seja normalizado. A estrada da Andorinha também recebe intervenções, principalmente na ponte que conecta a localidade à cabeceira do Sana, considerada estratégica para o ir e vir da população.

As galerias no Sana foram concluídas, reforçando a recuperação da infraestrutura local. O Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise coordena a força-tarefa que reúne diferentes secretarias, com foco em mobilidade, segurança e retomada da rotina das comunidades afetadas.