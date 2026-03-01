Prefeitura reforça mobilidade urbana e apoio à Defesa Civil após fortes chuvas - Foto: Divulgação

Publicado 01/03/2026 17:00

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana intensificou a presença nas ruas após as fortes chuvas que atingiram Macaé nos últimos dias. Neste domingo, 1º de março, agentes de trânsito realizaram rondas na área central e em bairros estratégicos, além de prestar apoio às equipes que atuam na região serrana. O objetivo é garantir segurança viária, organizar o fluxo de veículos e reduzir riscos em pontos mais sensíveis da cidade.

Na Linha Verde, próximo à BRK e ao trevo do Instituto Médico Legal, ainda há bolsões de água. O tráfego segue desviado pelo lado esquerdo da pista, no sentido Aroeira x Shopping, com orientação direta dos agentes. A Coordenadoria de Trânsito mantém monitoramento constante e pode adotar novas medidas conforme as condições climáticas.

Para minimizar os impactos no sexto distrito, o município implantará, a partir desta segunda-feira, 2 de março, uma linha especial de ônibus no trecho Portal do Sana x Arraial do Sana, nos dois sentidos. O serviço funcionará diariamente até que os acessos sejam totalmente restabelecidos.

A medida busca assegurar o deslocamento dos moradores e apoiar as ações emergenciais em andamento.