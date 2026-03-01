Prefeitura reforça mobilidade urbana e apoio à Defesa Civil após fortes chuvasFoto: Divulgação
Trânsito sob vigilância após temporal e Sana ganha linha especial de ônibus
Agentes reforçam rondas em pontos críticos e município cria trajeto emergencial para garantir deslocamento no sexto distrito
Pontes, passarelas e acesso liberado marcam avanço da força-tarefa na serra
Intervenções no Sana, Regalo e Jacould buscam restabelecer mobilidade e garantir segurança após dias de chuva intensa
Solidariedade entra em ação após chuva forte atingir região serrana
Município e Cruz Vermelha organizam força-tarefa para arrecadar donativos e ampliar apoio às famílias afetadas
Após a chuva, alerta redobrado para evitar doenças em Macaé
Vigilância em Saúde orienta moradores sobre cuidados com ferimentos, alimentos e água após enchentes
Chuva perde força e ruas seguem liberadas na área urbana
Monitoramento aponta redução de bolsões de água e trânsito sem interdições na manhã deste sábado
Força-tarefa libera Ponte da Barra após acúmulo de resíduos no Rio Macaé
Equipes de Serviços Públicos retiram galhos, lixo e até colchões para garantir navegação segura
