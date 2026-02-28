Central Solidária de Doações recebe alimentos, água e itens de higiene para atender moradores prejudicados pelas chuvas - Foto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 10:36

Macaé - A mobilização solidária ganhou reforço em Macaé após as fortes chuvas que atingiram principalmente a região serrana do município. O Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise decidiu unir esforços com a Cruz Vermelha para intensificar a arrecadação de donativos e fortalecer o atendimento às famílias afetadas.

A iniciativa integra a força-tarefa formada por diversas secretarias, com foco em dar resposta rápida a quem perdeu bens ou precisou deixar casa. A população pode contribuir com cesta básica, alimentos não perecíveis, água potável, eletrodomésticos, produtos de limpeza, como água sanitária e sabão em pó, e itens de higiene pessoal.

As doações devem ser entregues na Central Solidária de Doações, no Almoxarifado Central, na Rua Benedito de Carvalho, s n, antigo depósito da Casa do Piso, no Centro. O atendimento ocorre das 8h às 22h.

Na área habitacional, o município mantém auxílio emergencial de R$ 700 para moradores com laudo da Defesa Civil que optarem por não aderir ao aluguel social. O benefício ajuda nas despesas temporárias, caso a família esteja abrigada na casa de parentes ou amigos. O atendimento é feito na Secretaria Executiva de Habitação, na Avenida Lacerda Agostinho, 477, bairro Virgem Santa, das 8h às 17h.

Em caso de emergência, a orientação é procurar local seguro e acionar a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone 2762 0600. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A Secretaria de Mobilidade Urbana também disponibiliza WhatsApp para apoio à população.