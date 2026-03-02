Material apreendido foi encaminhado para a 128ª DP, no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 09:47

Macaé - Policiais militares do 32º BPM desmontaram um ponto de venda de drogas no bairro Alto dos Cajueiros, em Macaé, durante ação realizada na noite de domingo (1º). A investida ocorreu na localidade conhecida como Comunidade da Linha e terminou com dois detidos, entorpecentes apreendidos e uma motocicleta recolhida.

Segundo informações da corporação, a equipe realizou entrada estratégica na comunidade após levantamento prévio. Ao notar a aproximação das viaturas, dois suspeitos tentaram fugir. Um adolescente de 14 anos escapava na garupa de uma motocicleta Honda Sahara 300 cilindradas, vermelha e sem placa, conduzida por um homem de 25 anos. A dupla foi interceptada poucos metros depois.

Com o menor, os agentes encontraram 52 cápsulas de cocaína, 137 pedras de crack, 48 sacolés de maconha, 18 porções de haxixe e oito porções de ice, além de R$ 100 em dinheiro e dois celulares. A motocicleta também foi apreendida.

De acordo com a PM, o homem possui anotação anterior por desobediência. Ambos foram levados para a 128ª DP. O maior permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.