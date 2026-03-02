Nova sede da OAB/Macaé marca meio século de história da advocacia no município - Foto: Bruno Mirandella / OAB-RJ

02/03/2026

Macaé - A OAB de Macaé abriu as portas de uma nova sede na última sexta-feira (27), e transformou a comemoração dos 50 anos da subseção em um marco histórico para a advocacia da cidade. Localizado na Avenida dos Jesuítas, 40, em Imbetiba, o novo espaço simboliza uma conquista aguardada há anos por profissionais que atuam no município.



A antiga estrutura, que funcionava com apenas seis salas, foi substituída por uma sede mais ampla e moderna. O novo prédio conta com dez salas de atendimento, dois auditórios para eventos e reuniões institucionais, além de acessibilidade plena para pessoas com deficiência. A proposta é garantir melhores condições de trabalho, atendimento e integração da classe.



A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, destacou que o momento representa mais do que a entrega de um prédio. Segundo ela, a nova sede é resultado de anos de mobilização para oferecer infraestrutura adequada aos advogados e advogadas da região.



À frente da subseção, Ana Agleice Poncio Destefani ressaltou o sentimento de pertencimento. Ela lembrou que a unidade completa meio século de fundação em 2025 e reúne quase dois mil profissionais inscritos. Para a dirigente, a nova casa fortalece a identidade da advocacia macaense e amplia o acolhimento à categoria.

A solenidade reuniu representantes da Seccional, presidentes de subseções da região e autoridades locais. Entre os presentes estavam o diretor do Departamento de Apoio às Subseções, Lauro Mattos; o assessor especial da Presidência da OAB-RJ, Ricardo Menezes; presidentes de subseções vizinhas e o procurador-geral de Macaé, Rodrigo Sarmanho, que representou o Executivo municipal.



A inauguração consolida um novo capítulo na trajetória da OAB em Macaé e reforça o papel da instituição na defesa das prerrogativas da advocacia e no fortalecimento do sistema de Justiça.



