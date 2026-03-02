Carro blindado apreendido em Macaé será periciado para confronto balístico, diz delegado - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 11:29

Macaé - O carro blindado que pode ter sido usado no dia da morte do adolescente Lorran Cristo, de 13 anos, foi localizado e apreendido em Macaé durante operação da Polícia Civil. O veículo estava em um dos endereços alvos de mandados de busca cumpridos no município e agora passa por perícia técnica.

Os agentes estiveram em duas residências, nos bairros Barra e no condomínio Vale dos Cristais, além da empresa de um dos investigados, no Lagomar. Além do automóvel, foram recolhidas sete armas de fogo, todas com registro, e aparelhos celulares que também serão analisados.

A perícia balística é considerada etapa fundamental da investigação. O projétil que atingiu o carro da família será comparado com as armas apreendidas. O laudo deve ficar pronto em até dez dias e poderá esclarecer se algum dos armamentos foi utilizado no crime.

Inicialmente, duas linhas de investigação eram analisadas. Com o avanço das provas técnicas, o foco passou a se concentrar em um dos investigados, que atua no setor de pesca na região. Até o momento, ninguém foi preso.

A equipe também realizou reconstrução em 3D da cena e reconstituiu o trajeto feito pela família com base em imagens de monitoramento da RJ-182. Um dos investigados confirmou que estava na rodovia naquele dia, relatou ter visto uma movimentação suspeita, mas negou participação.

O delegado responsável pelo caso, Ruchester Marreiros, classificou o crime como bárbaro e ressaltou que o uso de tecnologia tem sido decisivo para o avanço das apurações. As investigações seguem em curso.