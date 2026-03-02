Carro blindado apreendido em Macaé será periciado para confronto balístico, diz delegadoFoto: Divulgação
Carro blindado ligado à morte de adolescente é encontrado em Macaé
Veículo, sete armas e celulares foram apreendidos durante operação da Polícia Civil em três endereços do município
PM fecha ponto de tráfico no Alto dos Cajueiros e apreende drogas em Macaé
Adolescente de 14 anos e homem de 25 foram detidos durante ação do 32º BPM na Comunidade da Linha
Macaé mantém alerta e Defesa Civil reforça vigilância com previsão de chuva e ventos moderados
Município segue em estágio de atenção e equipes ampliam monitoramento em bairros, Centro e região serrana
Pontes, passarelas e acesso liberado marcam avanço da força-tarefa na serra
Intervenções no Sana, Regalo e Jacould buscam restabelecer mobilidade e garantir segurança após dias de chuva intensa
Trânsito sob vigilância após temporal e Sana ganha linha especial de ônibus
Agentes reforçam rondas em pontos críticos e município cria trajeto emergencial para garantir deslocamento no sexto distrito
Solidariedade entra em ação após chuva forte atingir região serrana
Município e Cruz Vermelha organizam força-tarefa para arrecadar donativos e ampliar apoio às famílias afetadas
