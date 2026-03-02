Estação de Tratamento de Água de Córrego do Ouro passará por manutenção preventiva ao longo da manhã e início da tarde - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 13:12

Macaé - A Estação de Tratamento de Água de Córrego do Ouro ficará temporariamente fora de operação nesta terça-feira (3), para passar por manutenção e limpeza preventiva. A interrupção começa às 6h, com previsão de conclusão às 14h, segundo informou a Secretaria Executiva de Saneamento de Macaé.

A paralisação é considerada técnica e necessária para garantir o bom funcionamento da unidade responsável pelo abastecimento de água em áreas atendidas pelo sistema. Durante o período, o fornecimento pode apresentar oscilações ou redução de pressão em algumas localidades.

A medida faz parte do cronograma de manutenção periódica da estação, que busca preservar a qualidade da água distribuída à população e assegurar maior durabilidade dos equipamentos. A orientação é que moradores façam uso consciente da água armazenada em caixas d’água residenciais até a normalização completa do sistema.

Moradores que precisarem de informações adicionais podem procurar a Secretaria Executiva de Saneamento, na Rua Porto Velho, nº 1000, no bairro Novo Horizonte. Também estão disponíveis os telefones 2759 5404 e 99234 5660, além do e-mail institucional do setor.

A expectativa é que, após a conclusão dos serviços, o abastecimento seja retomado de forma gradual ao longo da tarde.