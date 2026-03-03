Unidades móveis montadas na praça oferecem consultas, vacinação e coleta de exames para moradores da serra - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 13:34

Macaé - O programa Saúde em Movimento transformou a praça principal de Córrego do Ouro em ponto de atendimento médico na segunda-feira, 2, e levou serviços essenciais à população da região serrana de Macaé, uma das mais afetadas pelas chuvas da última semana. A iniciativa reúne equipes da rede municipal para garantir assistência direta aos moradores.

A estrutura montada no local conta com unidades móveis equipadas com consultórios, sala de espera e equipe multiprofissional. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas ambulatoriais, atendimento odontológico, atualização da carteira de vacinação e coleta de sangue para exames laboratoriais.

A ação integra um cronograma emergencial voltado para a serra. De terça a quinta-feira, dias 3, 4 e 5, os atendimentos seguem na praça principal de Glicério, das 9h às 20h. Na sexta e no sábado, dias 6 e 7, a equipe retorna a Córrego do Ouro. Na próxima segunda-feira, 9, os serviços chegam ao Frade.

Para atualização vacinal, é necessário apresentar a caderneta de vacinação. Estão disponíveis imunizantes contra hepatite B, tétano, febre amarela, tríplice viral e coronavírus adulto, conforme orientação do Ministério da Saúde. Crianças devem ser vacinadas diretamente nas unidades de saúde da região. Quem perdeu o cartão pode procurar a Estratégia de Saúde da Família para consulta do histórico no sistema.

As unidades da ESF do Sana e de Córrego do Ouro passaram a funcionar até as 20h para ampliar o acesso da população. Segundo o secretário de Saúde, Lucas Rodrigues, a intensificação dos serviços busca prevenir doenças comuns após períodos de chuva intensa.

Além dos atendimentos clínicos, as equipes realizam ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e controle de roedores. O mutirão inclui visitas domiciliares para eliminação de focos de água parada, aplicação de larvicida, orientação sobre arboviroses e identificação de áreas que necessitam de controle ambiental.

A mobilização envolve profissionais da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, além do Programa de Imunização e Saúde Mental. A proposta é unir prevenção e cuidado em um momento em que a atenção à saúde se torna ainda mais necessária.