Prisão foi realizada por agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 13:23

Macaé - O delegado Pedro Emílio Braga coordenou uma ação da 123ª Delegacia de Polícia que terminou com a prisão de K.P.S., acusado de descumprir medida protetiva e perseguir a ex-companheira em Macaé. A captura ocorreu no bairro Parque Aeroporto, após denúncia da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que o homem não aceitou o fim do relacionamento e passou a rondar a residência dela, mesmo com decisão judicial que proíbe contato e aproximação. Em um dos episódios, ele teria permanecido em frente à casa. Com medo, a vítima ficou dentro do imóvel até que o suspeito deixasse o local e, em seguida, procurou a delegacia.

A partir da denúncia, os agentes iniciaram diligências e localizaram o acusado. Ele foi conduzido à 123ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medida protetiva é crime e orienta vítimas de violência doméstica a procurarem ajuda imediata em caso de ameaça ou perseguição. O caso será encaminhado ao Judiciário.