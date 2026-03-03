Ponte metálica foi concluída no fim da tarde e liberada para tráfego no Regalo - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 13:22

Macaé - O prefeito Welberth Rezende anunciou na noite de segunda-feira, 2, a liberação do acesso para veículos na localidade do Regalo, na região serrana de Macaé. A passagem foi restabelecida após a instalação de uma nova ponte de ferro, construída para substituir a estrutura danificada pelas chuvas recentes.

Desde as primeiras horas do dia, equipes municipais trabalharam na montagem da nova travessia. A liberação ocorreu pouco antes das 19h, garantindo novamente a circulação de moradores, produtores rurais e motoristas que dependem da via para deslocamento diário.

Welberth Rezende acompanhou os serviços na localidade, conversou com moradores e vistoriou a execução da obra. Em publicação nas redes sociais, informou que o acesso estava normalizado e destacou a importância da intervenção para a segurança da população.

A instalação da ponte integra o conjunto de ações emergenciais na serra do município, onde pontos de estrada foram afetados pelo volume de chuva. A força-tarefa atua na recuperação de vias e na recomposição de acessos considerados estratégicos para as comunidades da região.

Com a nova estrutura, o tráfego volta a fluir com mais segurança, reduzindo transtornos enfrentados pelos moradores nos últimos dias.