Governador e prefeito participam de compromissos oficiais em dois pontos da cidade nesta quarta-feiraFoto: Reprodução

Publicado 03/03/2026 13:23

Macaé - O governador Cláudio Castro desembarca em Macaé nesta quarta-feira, 4, para uma agenda oficial que inclui educação e segurança pública. Ao lado do prefeito Welberth Rezende, ele participa da inauguração de uma nova unidade escolar e do lançamento da pedra fundamental do futuro Batalhão Rodoviário do município.

A primeira agenda acontece às 9h, no bairro Lagomar, com a inauguração do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, localizado na Rua W18. A nova unidade amplia a oferta de vagas na rede estadual e passa a atender estudantes da região, que concentra um dos maiores bairros da cidade.

Na sequência, às 10h, a comitiva segue para a Praça Washington Luiz, no Centro, onde será lançada a pedra fundamental do Batalhão Rodoviário de Macaé. Durante a cerimônia, também estão previstas a entrega de novas viaturas para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a frota que atua na região.

A visita integra a agenda institucional do Governo do Estado e reforça parcerias com o município nas áreas de educação e segurança. A expectativa é de que as ações tragam impacto direto na rotina de estudantes e no policiamento das rodovias e vias urbanas da cidade.