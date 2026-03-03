Governador e prefeito participam de compromissos oficiais em dois pontos da cidade nesta quarta-feiraFoto: Reprodução
Cláudio Castro cumpre agenda em Macaé com inauguração de colégio e anúncio de batalhão
Governador participa de entrega de unidade escolar no Lagomar e lança pedra fundamental do Batalhão Rodoviário no Centro
Homem é preso em Macaé por descumprir medida protetiva e perseguir ex-companheira
Suspeito foi localizado no Parque Aeroporto após denúncia da vítima à 123ª DP
Nova ponte libera acesso no Regalo e garante passagem de veículos na serra de Macaé
Estrutura de ferro foi instalada após danos causados pelas chuvas e restabelece ligação para moradores da localidade
Paróquia Santo Antônio celebra 30 anos e transforma festa em impulso para novo templo em Macaé
Comunidade prepara tríduo, missa com o bispo e almoço solidário para marcar três décadas de fé e anunciar nova etapa da construção
Manutenção interrompe funcionamento da ETA Córrego do Ouro nesta terça em Macaé
Parada programada para limpeza e ajustes técnicos pode impactar abastecimento em localidades atendidas pela unidade
OAB de Macaé ganha nova sede e celebra 50 anos com estrutura ampliada
Espaço em Imbetiba oferece mais salas, auditórios e acessibilidade para quase dois mil advogados da subseção
