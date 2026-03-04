Ônibus deixaram a garagem com atraso, mas operação foi restabelecida ao longo da manhãFoto: Douglas Smmithy
Frota de ônibus volta a circular após protesto na garagem em Macaé
Manifestação na madrugada atrasou saídas, mas 216 veículos já operam normalmente nas linhas urbanas
Macaé sedia workshop que debate inovação e desafios da Segurança do Trabalho
Especialistas, empresas e profissionais de óleo e gás participam do 14º encontro promovido pela Bridge Safety
Saúde em Movimento leva atendimento médico à serra de Macaé após chuvas
Praça de Córrego do Ouro recebe consultas, vacinas e exames; ação segue para Glicério e Frade durante a semana
Homem é preso em Macaé por descumprir medida protetiva e perseguir ex-companheira
Suspeito foi localizado no Parque Aeroporto após denúncia da vítima à 123ª DP
Nova ponte libera acesso no Regalo e garante passagem de veículos na serra de Macaé
Estrutura de ferro foi instalada após danos causados pelas chuvas e restabelece ligação para moradores da localidade
Cláudio Castro cumpre agenda em Macaé com inauguração de colégio e anúncio de batalhão
Governador participa de entrega de unidade escolar no Lagomar e lança pedra fundamental do Batalhão Rodoviário no Centro
