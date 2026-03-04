Ônibus deixaram a garagem com atraso, mas operação foi restabelecida ao longo da manhã - Foto: Douglas Smmithy

Ônibus deixaram a garagem com atraso, mas operação foi restabelecida ao longo da manhãFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/03/2026 10:10

Macaé - O serviço de transporte coletivo de Macaé foi normalizado nesta quarta-feira, 4, após um protesto registrado na porta da garagem da concessionária responsável pelas linhas urbanas. A manifestação, iniciada durante a madrugada, atrasou a saída dos ônibus e impactou o começo da rotina de passageiros que dependem do sistema para trabalhar e estudar.

Segundo informações da Secretaria de Mobilidade Urbana, o movimento faz parte de uma mobilização nacional que ocorre em outras cidades do país. O sindicato da categoria informou que não apoiou o ato e destacou que nenhum motorista aderiu à paralisação. A avaliação é de que a empresa mantém os compromissos trabalhistas em dia.

Apesar do atraso inicial, a operação foi restabelecida ainda pela manhã. Os 216 ônibus da frota municipal estão em circulação, atendendo normalmente os bairros e o Centro da cidade.

O secretário Jayme Muniz e equipes da Coordenadoria de Transporte acompanham o funcionamento das linhas para garantir que o serviço siga sem novos transtornos ao longo do dia.