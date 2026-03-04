Alunos do curso técnico em Meio Ambiente visitaram a ETE Centro, na Linha Verde - Foto: Divulgação

Publicado 04/03/2026 10:17

A BRK iniciou o calendário de 2026 dos projetos socioambientais em Macaé com uma visita técnica de alunos do Instituto Federal Fluminense à Estação de Tratamento de Esgoto Centro, na Linha Verde. A atividade marcou a retomada do projeto Portas Abertas, que aproxima estudantes e a comunidade do funcionamento do sistema de saneamento no município.

O primeiro grupo do ano foi formado por alunos do curso técnico em Meio Ambiente do IFF. Durante a visita, os estudantes participaram de palestra sobre saneamento básico e percorreram as etapas do tratamento de esgoto, conhecendo de perto os processos de coleta, análise e devolução segura do efluente ao meio ambiente.

A professora Glayce Quintanilha destacou que a experiência amplia o aprendizado construído em sala de aula. Segundo ela, o contato direto com a operação permite que os alunos compreendam os desafios que envolvem planejamento, expansão de rede e impacto na saúde pública.

Além do Portas Abertas, a concessionária desenvolve em Macaé iniciativas como Cineminha BRK, Vilões do Esgoto, Quiz do Saneamento, Corrida do Meio Ambiente e o Laboratório Móvel, todos voltados à conscientização sobre descarte correto de resíduos e preservação ambiental.

Interessados em agendar visitas ou ações educativas podem entrar em contato pelo telefone 99878 0023 ou pelo e-mail institucional da empresa.