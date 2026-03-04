Nova escola no Lagomar conta com três pavimentos, 20 salas de aula e quadra poliesportiva - Foto: Rui Porto Filho

Nova escola no Lagomar conta com três pavimentos, 20 salas de aula e quadra poliesportivaFoto: Rui Porto Filho

Publicado 04/03/2026 18:46 | Atualizado 04/03/2026 18:51

Macaé - O bairro Lagomar celebra a chegada de uma nova estrutura de ensino que promete mudar a rotina de centenas de jovens. A inauguração do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, realizada nesta quarta-feira, dia 4, marca a ampliação da oferta de Ensino Médio em uma das regiões mais populosas de Macaé.



A cerimônia reuniu o governador Cláudio Castro, o prefeito Welberth Rezende e autoridades municipais e estaduais. Localizada na Rua W18, a unidade inicia as atividades com 360 vagas, com previsão de expansão gradual até alcançar 800 estudantes.



O prédio possui três pavimentos, 20 salas de aula com cerca de 50 metros quadrados cada, além de quadra poliesportiva. A estrutura passou por ampla requalificação, com recuperação de salas, sanitários, cozinha, copa e vestiários. Também foram realizadas melhorias nas redes elétrica, hidráulica e sanitária. A área externa recebeu pavimentação, paisagismo, bicicletário e ampliação da quadra.





Nova escola no Lagomar conta com três pavimentos, 20 salas de aula e quadra poliesportiva Foto: Rui Porto Filho





Cláudio Castro ressaltou indicadores econômicos positivos do estado, como o avanço na geração de empregos e na abertura de empresas, e destacou a participação de Macaé nesse cenário. O governador enfatizou que o diálogo entre os entes públicos é fundamental para garantir entregas concretas à população.



A secretária estadual de Educação, Luciana Calaça, informou que as matrículas terão início na próxima segunda-feira, dia 9. Segundo ela, a nova unidade representa um reforço significativo para a rede estadual. O secretário municipal de Educação, Matias Mendes, observou que a escola evita deslocamentos superiores a 40 minutos para muitos estudantes do bairro, facilitando o acesso ao Ensino Médio perto de casa.



A direção será compartilhada entre Bianca Silva, pela rede estadual, e Simone Viana, pela rede municipal, modelo que reforça a integração entre as duas esferas.



Durante o evento, também foi debatida a situação do abastecimento de água no Lagomar. O prefeito cobrou medidas emergenciais até a conclusão das obras estruturais previstas para o próximo ano. O governador informou que o presidente da Cedae participará de reunião na sede do Executivo municipal para discutir ações conjuntas voltadas à redução dos impactos enfrentados pelos moradores.



A nova escola surge como símbolo de investimento em educação e de fortalecimento da estrutura pública no maior bairro do município.



Nova escola no Lagomar conta com três pavimentos, 20 salas de aula e quadra poliesportiva Foto: Rui Porto Filho

Welberth Rezende afirmou que a entrega representa o cumprimento de um compromisso com a comunidade do Lagomar. Ele destacou que a obra foi executada pelo município e reforçou a importância da parceria institucional com o Governo do Estado.Cláudio Castro ressaltou indicadores econômicos positivos do estado, como o avanço na geração de empregos e na abertura de empresas, e destacou a participação de Macaé nesse cenário. O governador enfatizou que o diálogo entre os entes públicos é fundamental para garantir entregas concretas à população.A secretária estadual de Educação, Luciana Calaça, informou que as matrículas terão início na próxima segunda-feira, dia 9. Segundo ela, a nova unidade representa um reforço significativo para a rede estadual. O secretário municipal de Educação, Matias Mendes, observou que a escola evita deslocamentos superiores a 40 minutos para muitos estudantes do bairro, facilitando o acesso ao Ensino Médio perto de casa.A direção será compartilhada entre Bianca Silva, pela rede estadual, e Simone Viana, pela rede municipal, modelo que reforça a integração entre as duas esferas.Durante o evento, também foi debatida a situação do abastecimento de água no Lagomar. O prefeito cobrou medidas emergenciais até a conclusão das obras estruturais previstas para o próximo ano. O governador informou que o presidente da Cedae participará de reunião na sede do Executivo municipal para discutir ações conjuntas voltadas à redução dos impactos enfrentados pelos moradores.A nova escola surge como símbolo de investimento em educação e de fortalecimento da estrutura pública no maior bairro do município.