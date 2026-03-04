Encontro no Hotel Royal Kingdom reúne lideranças para debater o futuro da cadeia de fertilizantes no estado - Foto: Ilustração

Publicado 04/03/2026 11:44

Macaé - Macaé abre espaço, a partir desta quinta-feira, dia 5, para um debate estratégico sobre o futuro da indústria fluminense. A edição regional do Desenvolve RJ 2026 acontece até domingo, dia 7, no Hotel Royal Kingdom, na Praia dos Cavaleiros, com foco na cadeia de fertilizantes e seus impactos na economia do Estado do Rio.

O encontro integra uma agenda voltada ao fortalecimento produtivo regional e reúne representantes do poder público, da indústria e do setor produtivo. A programação inclui discussões sobre segurança de suprimento, transição energética e os desafios para ampliar a produção nacional de insumos essenciais ao agronegócio.

A organização do evento destaca que o tema dialoga com um dos principais gargalos estruturais do país. Apesar de ser potência agrícola, o Brasil depende da importação de fertilizantes, sobretudo nitrogenados. Essa dependência expõe o agronegócio a variações cambiais e instabilidades geopolíticas. O estímulo à produção interna e o fortalecimento da cadeia produtiva surgem como medidas estratégicas para garantir competitividade e soberania industrial.

Promovido pelo Grupo Open Brasil, com patrocínio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, o Desenvolve RJ deve concentrar seus principais debates na sexta-feira, dia 6. Um dos painéis previstos abordará o panorama estadual, nacional e internacional da cadeia de fertilizantes, com participação de representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes e da Federação das Indústrias do Estado do Rio.

A programação inclui ainda a apresentação do projeto do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, iniciativa voltada à pesquisa, inovação e formação de profissionais qualificados. Também entram em pauta a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados em Macaé e as oportunidades ligadas ao hidrogênio verde no Porto do Açu, em São João da Barra, temas que conectam indústria, energia e novos modelos de produção.

A escolha de Macaé para sediar a edição regional reforça o papel estratégico do município no cenário energético nacional. A cidade concentra infraestrutura ligada ao gás natural, insumo essencial para a produção de fertilizantes nitrogenados, além de estar próxima a grandes projetos industriais e logísticos. Nesse contexto, a cadeia de fertilizantes passa a ser vista não apenas como suporte ao campo, mas como eixo de fortalecimento da base industrial fluminense.