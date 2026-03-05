Macaé - A Câmara Municipal de Macaé escolheu a nova Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos legislativos no biênio 2027-2028. Os vereadores aprovaram a chapa única por unanimidade, com 17 votos favoráveis, consolidando a reeleição de Alan Mansur para a presidência da Casa.
A votação ocorreu no início da tarde, durante sessão extraordinária realizada no plenário do Legislativo. Com o resultado, Alan Mansur seguirá à frente da Câmara por mais dois anos. A posse da nova direção está prevista para o dia 1º de janeiro do próximo ano, conforme estabelece o Regimento Interno.
A composição da nova Mesa Diretora também inclui Marvel Maillet como primeiro vice-presidente, Rond Macaé como segundo vice-presidente, Denis Madureira como primeiro secretário e Dra. Mayara Rezende como segunda secretária.
Após a confirmação do resultado, Alan Mansur agradeceu o apoio dos parlamentares e fez um balanço da atual gestão. Ele destacou conquistas administrativas importantes, entre elas a obtenção do Selo Ouro de Transparência, reconhecimento inédito para o Legislativo macaense. O presidente também ressaltou a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da Câmara.
Segundo ele, os avanços alcançados resultaram do trabalho coletivo entre vereadores e servidores da Casa. Alan afirmou ainda que a nova gestão pretende ampliar o debate de pautas consideradas estratégicas para o município e fortalecer o diálogo institucional com os demais poderes.
O vereador Rond Macaé agradeceu a oportunidade de integrar a direção da Casa e reforçou o compromisso de contribuir com decisões que impactem positivamente a população. Já Amaro Luiz destacou o protagonismo de parlamentares mais jovens na condução do Legislativo municipal e avaliou que a nova composição demonstra renovação política.
A sessão extraordinária foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara de Macaé no YouTube, onde permanece disponível para consulta pública.
Confira a composição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028: Presidente: Alan Mansur 1º vice-presidente: Marvel Maillet 2º vice-presidente: Rond Macaé 1º secretário: Denis Madureira 2º secretária: Dra. Mayara Rezende
