Vereadores participaram da votação que confirmou por unanimidade a nova Mesa Diretora da Câmara de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2026 14:46

Macaé - A Câmara Municipal de Macaé escolheu a nova Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos legislativos no biênio 2027-2028. Os vereadores aprovaram a chapa única por unanimidade, com 17 votos favoráveis, consolidando a reeleição de Alan Mansur para a presidência da Casa.

A votação ocorreu no início da tarde, durante sessão extraordinária realizada no plenário do Legislativo. Com o resultado, Alan Mansur seguirá à frente da Câmara por mais dois anos. A posse da nova direção está prevista para o dia 1º de janeiro do próximo ano, conforme estabelece o Regimento Interno.

A composição da nova Mesa Diretora também inclui Marvel Maillet como primeiro vice-presidente, Rond Macaé como segundo vice-presidente, Denis Madureira como primeiro secretário e Dra. Mayara Rezende como segunda secretária.

Após a confirmação do resultado, Alan Mansur agradeceu o apoio dos parlamentares e fez um balanço da atual gestão. Ele destacou conquistas administrativas importantes, entre elas a obtenção do Selo Ouro de Transparência, reconhecimento inédito para o Legislativo macaense. O presidente também ressaltou a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da Câmara.

Segundo ele, os avanços alcançados resultaram do trabalho coletivo entre vereadores e servidores da Casa. Alan afirmou ainda que a nova gestão pretende ampliar o debate de pautas consideradas estratégicas para o município e fortalecer o diálogo institucional com os demais poderes.

O vereador Rond Macaé agradeceu a oportunidade de integrar a direção da Casa e reforçou o compromisso de contribuir com decisões que impactem positivamente a população. Já Amaro Luiz destacou o protagonismo de parlamentares mais jovens na condução do Legislativo municipal e avaliou que a nova composição demonstra renovação política.

A sessão extraordinária foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara de Macaé no YouTube, onde permanece disponível para consulta pública.

Confira a composição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028:

Presidente: Alan Mansur

1º vice-presidente: Marvel Maillet

2º vice-presidente: Rond Macaé

1º secretário: Denis Madureira

2º secretária: Dra. Mayara Rezende