Orquestra de Sopros Nova Aurora se apresenta no Theatro Municipal do Rio e inicia nova temporada de concertos em 2026Foto: Ana Clara Miranda

Publicado 06/03/2026 13:25

Macaé - A Orquestra de Sopros Nova Aurora inicia um novo capítulo de sua história musical no próximo dia 18 de março. O grupo macaense abre oficialmente a temporada 2026 com uma apresentação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos palcos mais tradicionais da música brasileira, consolidando a presença da instituição cultural da região no circuito nacional.

O concerto está marcado para as 19h e será conduzido pelo regente e diretor artístico Hélio Rodrigues. O espetáculo, intitulado Concerto Sinfônico Música para Sopros e Percussão, traz um repertório dedicado exclusivamente aos instrumentos desses naipes, valorizando a potência e a expressividade da formação instrumental da orquestra.

A noite reunirá obras de compositores contemporâneos do Brasil, Portugal e Espanha. Entre os destaques do programa está a peça 1835 A Revolta dos Malês, do compositor Gilson Santos, inspirada no levante histórico protagonizado por escravizados muçulmanos na Bahia no século XIX.

Outro momento aguardado será a execução da obra Aurora, composição do músico Daniel Martins, integrante da própria orquestra. A peça apresenta uma narrativa musical que percorre a trajetória da Sociedade Musical Nova Aurora, mostrando os diferentes momentos de resistência, transformação e crescimento ao longo de mais de um século de existência.

A apresentação contará ainda com a participação especial do trompista Tiago Carneiro como solista convidado. Integrante da Orquestra Sinfônica da UFRJ, o músico interpretará o Concertino para Trompa, também de Gilson Santos.

Esta será a terceira apresentação consecutiva da Orquestra de Sopros Nova Aurora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A primeira ocorreu em 2024, em um concerto especial que contou com a participação do cantor e compositor Flávio Venturini, marcando o início da presença da orquestra em um dos palcos mais emblemáticos do país.

Para o público da região Norte Fluminense, haverá uma excursão saindo de Macaé no próprio dia da apresentação. O pacote custa 130 reais e inclui transporte de ida e volta, além do ingresso para o concerto. As reservas podem ser feitas pelo telefone WhatsApp 22 99934 0767.

Fundada em 8 de junho de 1873, a Sociedade Musical Nova Aurora é responsável pela manutenção da orquestra e também atua como escola de música na cidade. A sede histórica da instituição foi construída em 1891 e permanece como símbolo da tradição cultural de Macaé. Com mais de 150 anos de história, a entidade segue formando músicos e fortalecendo a produção cultural da região.