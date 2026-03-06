Autoridades e empresários participam da abertura do Desenvolve RJ 2026 em Macaé, evento voltado ao crescimento econômico regional - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 13:22

Macaé - Macaé entrou no centro das discussões sobre desenvolvimento econômico do estado do Rio com a abertura da edição 2026 do Desenvolve RJ. O encontro começou na quinta-feira, em um hotel no bairro Cavaleiros, reunindo empresários, gestores públicos, especialistas e representantes do setor produtivo para debater investimentos, inovação e geração de empregos. A programação segue até sábado (7), e destaca o papel da cidade como um dos motores econômicos do interior fluminense.



A abertura do evento apresentou um panorama das oportunidades que se desenham para a região, principalmente nos setores de energia, indústria e logística. O prefeito Welberth Rezende destacou que o município se consolidou como referência nacional na geração de empregos e no fortalecimento da economia ligada ao petróleo, gás e novas fontes energéticas.

Segundo ele, a expansão da oferta de gás natural cria novas possibilidades para a economia local, incluindo projetos de termelétricas, produção de gás natural liquefeito e a instalação de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados. O projeto integra o Plano Nacional de Fertilizantes e pode representar um novo ciclo de investimentos para a cidade.



O prefeito também lembrou que a economia de Macaé não se apoia apenas no setor energético. O turismo e os eventos culturais ganharam força nos últimos anos. Um calendário anual com mais de duzentos dias de atividades movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços, ampliando oportunidades para pequenos e médios empreendedores.



O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, afirmou que o ambiente econômico do estado passou por mudanças importantes nos últimos anos. Ele destacou que reformas administrativas, modernização de leis e redução da burocracia ajudaram a criar condições mais seguras para quem investe e empreende no Rio de Janeiro.



A cerimônia de abertura também contou com a presença do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, da subsecretária estadual de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, e da CEO do Grupo Open Brasil, Fátima Facuri, organizadora do evento.



A programação continua nesta sexta-feira com debates sobre o cenário internacional da cadeia de fertilizantes, o papel do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas e projetos industriais ligados à produção de fertilizantes nitrogenados e ao uso do hidrogênio verde.



No sábado, o salão do empreendedorismo abre espaço para artesãos e pequenos empresários apresentarem produtos e serviços ao público. A iniciativa busca aproximar a população das oportunidades de negócios e valorizar a produção local.





