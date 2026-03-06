Servidores participam de treinamento sobre proteção de dados e segurança da informação no auditório do Paço MunicipalFoto: Divulgação
Macaé começa treinamento para proteger dados da população e se adequar à LGPD
Servidores recebem capacitação técnica para reforçar segurança das informações pessoais e ampliar transparência no serviço público
Orquestra Nova Aurora leva o nome de Macaé ao palco do Theatro Municipal do Rio
Concerto abre temporada 2026 da OSNA com repertório internacional e excursão especial para moradores da cidade
Solar dos Mellos abre as portas para nova temporada do Walking Tour em Macaé
Passeio guiado leva moradores e visitantes para dentro da história da cidade com visitas ao museu e outros pontos históricos do Centro
Estudo da Firjan coloca Macaé no centro do debate sobre fertilizantes e novos investimentos no RJ
Encontro do Desenvolve RJ reúne indústria e setor público para discutir projetos que podem ultrapassar R$ 25 bilhões até 2030
Macaé abre Desenvolve RJ 2026 e reforça posição estratégica na economia do estado
Encontro reúne empresários, autoridades e especialistas para discutir energia, fertilizantes e novos caminhos para geração de empregos
Fórum debate futuro do Centro de Macaé e reúne lideranças em busca de revitalização
Encontro realizado na Câmara discutiu caminhos para requalificar a área central e enfrentar o esvaziamento urbano
